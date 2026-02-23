https://ria.ru/20260223/es-2076220027.html
ЕС ввел санкции против восьми россиян
ЕС ввел санкции против восьми россиян - РИА Новости, 23.02.2026
Евросоюз ввел санкции в отношении восьми лиц из России, среди которых сотрудники колоний и судьи, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T14:52:00+03:00
2026-02-23T16:08:00+03:00
евросоюз
в мире
россия
санкции в отношении россии
москва
россия
москва
Новости
ru-RU
ЕС ввел санкции против восьми россиян, среди которых сотрудники колоний и судьи