ЕС ввел санкции против восьми россиян
14:52 23.02.2026 (обновлено: 16:08 23.02.2026)
ЕС ввел санкции против восьми россиян
Евросоюз ввел санкции в отношении восьми лиц из России, среди которых сотрудники колоний и судьи, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале... РИА Новости, 23.02.2026
евросоюз
в мире
россия
санкции в отношении россии
москва
россия
москва
евросоюз, в мире, россия, санкции в отношении россии, москва
Евросоюз, В мире, Россия, Санкции в отношении России, Москва
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции в отношении восьми лиц из России, среди которых сотрудники колоний и судьи, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
Согласно документу, под ограничительные меры попали три начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, два судьи, прокурор и старший следователь.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
СМИ узнали возможную причину задержек с одобрением санкций ЕС против России
Евросоюз, В мире, Россия, Санкции в отношении России, Москва
 
 
