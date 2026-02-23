Рейтинг@Mail.ru
14:42 23.02.2026 (обновлено: 14:55 23.02.2026)
ЕС продлил на год санкции против России
БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Евросоюз продлил действие своих санкций против России до 24 февраля 2027 года, говорится в опубликованном решений на сайте... РИА Новости, 23.02.2026
БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Евросоюз продлил действие своих санкций против России до 24 февраля 2027 года, говорится в опубликованном решений на сайте Официального журнала ЕС.
"В статье 10, втором абзаце, решения (ОВПБ) 2022/266 дата "24 февраля 2026 года" заменяется на "24 февраля 2027 года"", - сказано в документе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Сийярто: Венгрия не позволит ЕС принять новый пакет санкций против России
Вчера, 12:47
 
