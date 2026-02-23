https://ria.ru/20260223/es-2076218914.html
ЕС продлил на год санкции против России
БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Евросоюз продлил действие своих санкций против России до 24 февраля 2027 года, говорится в опубликованном решений на сайте... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T14:55:00+03:00
россия
евросоюз
в мире
москва
санкции в отношении россии
РИА Новости
ЕС продлил действие санкций против России до 24 февраля 2027 года