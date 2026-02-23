БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. ЕС оказался в ловушке собственной военной пропаганды в отношении России, что свидетельствует о слепой ненависти и является характерной чертой проигравших, говорится в письме, направленном всем миссиям в Брюсселе евродепутатом Михаэлем фон дер Шуленбургом и бывшим начальником Генштаба ФРГ Харальдом Куятом.