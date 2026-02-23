БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. ЕС оказался в ловушке собственной военной пропаганды в отношении России, что свидетельствует о слепой ненависти и является характерной чертой проигравших, говорится в письме, направленном всем миссиям в Брюсселе евродепутатом Михаэлем фон дер Шуленбургом и бывшим начальником Генштаба ФРГ Харальдом Куятом.
"Главная проблема, с которой сталкиваются ЕС и его государства-члены, заключается в том, что в настоящее время они оказались заложниками собственной военной пропаганды..., заявления, в которых... утверждают, что "Россия навсегда останется нашим врагом", что Россию можно "стереть с лица истории", что российское государство должно быть разрушено и разделено на независимые образования, свидетельствуют о слепой ненависти и, скорее, характерны для проигравших", - сказано в документе.
Авторы документа добавили, что рассмотрение ЕС конфликта на Украине исключительно через моральную призму не позволяет вести серьёзные мирные переговоры.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января заявил, что Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.