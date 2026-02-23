МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Европе придется возобновить отношения с Россией в сфере энергетики, и "Северные потоки" в этом вопросе имеют большое значение, написал в соцсети X эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.
"Как я утверждал много лет назад, на Европу оказывается огромное экономическое давление, требующее возобновления ее энергетических отношений с Россией после окончания войны. У нас есть уникальная возможность обеспечить, чтобы это происходило в интересах США, и "Северный поток" здесь играет ключевую роль", — говорится в публикации.
На прошлой неделе газета Berliner Zeitung писала, что за кулисами идут переговоры о возможном возобновлении проекта Nord Stream.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".