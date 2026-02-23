Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли из артиллерии пригород Энергодара
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 23.02.2026
Украинские войска обстреляли из артиллерии пригород Энергодара
Украинские войска обстреляли из артиллерии пригород Энергодара
Украинские войска открыли артиллерийский огонь по пригороду города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов. РИА Новости, 23.02.2026
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
происшествия
россия
вооруженные силы украины
энергодар
россия
2026
энергодар, запорожская аэс, происшествия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли из артиллерии пригород Энергодара

Пухов: ВСУ обстреляли пригород Энергодара из артиллерии

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
 Запорожская АЭС в Энергодаре
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по пригороду города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
"Противник открыл артиллерийский огонь вблизи городской черты Энергодара", - сказал агентству Пухов.
Мэр призвал население соблюдать меры безопасности.
"Информации о повреждениях и пострадавших на данный момент не поступало", - сказал Пухов.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Энергодаре и рядом с ЗАЭС зафиксировали активные обстрелы
20 февраля, 13:30
 
Специальная военная операция на Украине Энергодар Запорожская АЭС Происшествия Россия Вооруженные силы Украины
 
 
