Украинские войска обстреляли из артиллерии пригород Энергодара
Украинские войска открыли артиллерийский огонь по пригороду города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T12:21:00+03:00
энергодар, запорожская аэс, происшествия, россия, вооруженные силы украины
