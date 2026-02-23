Рейтинг@Mail.ru
"Нужно перекрывать": Европа готовит новый план по России
08:00 23.02.2026 (обновлено: 08:04 23.02.2026)
"Нужно перекрывать": Европа готовит новый план по России
ЕС увеличил импорт стали из России — при этом уже действуют 50-процентные пошлины, а с 2027-го поставки собираются вовсе запретить. Назревает конфликт: не все с
"Нужно перекрывать": Европа готовит новый план по России

© AP Photo / Virginia MayoУрсула фон дер Ляйен и Кая Каллас
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Елена Савельева. ЕС увеличил импорт стали из России — при этом уже действуют 50-процентные пошлины, а с 2027-го поставки собираются вовсе запретить. Назревает конфликт: не все с этим согласны. Что еще придумали в Брюсселе против Москвы — в материале РИА Новости.

Поставки продолжаются

Импорт полуфабрикатов из стали, включая слябы для дальнейшей переработки, в январе-октябре 2025-го, по данным GMK, вырос на 8,4%. ЕС приобрел российской стальной продукции на 1,72 миллиарда евро.
Готовую сталь и основную продукцию из нее запретили еще в 2022-м. Думали и о слябах, но отложили — теперь до 2028-го.
Бельгия, Италия, Чехия и Дания не могут найти альтернативных поставщиков. Они и пролоббировали сохранение исключений для полуфабрикатов.
"Бельгийские порты — ключевые хабы по приему и перевалке российского металла. Итальянские металлургические заводы технологически в это интегрированы. Чешские предприятия обеспечивают строительный сектор страны и также зависят от импорта", — поясняет Сергей Заборов, управляющий партнер консалтинговой компании TRIADA Partners.

"Меры защиты"

Предполагаемый запрет расценивают как вмешательство в вопросы национальной безопасности.
Тем не менее в Европарламенте разработали соответствующий законопроект, сообщает Politico. Он называется "О реформировании защиты сталелитейной промышленности".
И, уточняет издание, его все же рассчитывают согласовать, так как "реальная цель нового закона гораздо шире, чем "отрубить" Россию — а именно, защитить испытывающую трудности сталелитейную промышленность ЕС от глобального перепроизводства и введенных Дональдом Трампом пошлин на этот металл".
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В ФРГ подготовили план по запрету на импорт в ЕС стали из России
4 ноября 2025, 21:04

Пострадали от Трампа

В ЕС запаниковали еще в феврале прошлого года, когда Трамп поднял таможенный сбор до 25%. Руководитель Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer) Хенрик Адам предупредил: ситуация в сталелитейной промышленности, и без того критическая, резко ухудшится.
Американский рынок — второй для металлургов Старого Света, 16% экспорта. По оценкам главы Eurofer, пошлины в 25% — это необходимость искать покупателей для 3,7 миллиона тонн металла, на 2,5-3 миллиарда долларов в год. Однако в июне 2025-го Трамп добавил еще 25%. Так он исполняет предвыборные обещания по восстановлению сталелитейной отрасли США.
Европейская сталелитейная промышленность сталкивается с торговыми проблемами, включая значительное импортное давление как по объему, так и по цене. Загрузка мощностей ниже рентабельности, что приводит к дефициту инвестиций и снижению конкурентоспособности, потере рабочих мест, указывает Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета.

Сказалась и жесткая конкуренция со стороны Китая и других стран. По информации Eurofer, производство сократилось с 200 миллионов тонн в 2007-м до 140 миллионов в 2023-м. За 15 лет отрасль потеряла почти 100 тысяч рабочих мест.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Мало не покажется": Трамп ударил по Европе с неожиданной стороны
17 июня 2025, 08:00

Сомнительная затея

Согласовать полный запрет, по мнению экономистов, и на этот раз будет непросто. Если Германия, например, почти полностью заместила российские поставки, те же Бельгия, Италия, Чехия готовы блокировать эмбарго.
Хотя, как отмечает Сергей Заборов, динамика на замещение прослеживается: квоты постепенно сокращают, альтернативные поставщики, такие как Бразилия и Турция, наращивают мощности.
"Однако это несет издержки: растет себестоимость, надо перенастраивать производственные линии и логистику", — добавляет он.

Акция протеста польских фермеров - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Надо брать". Европа экстренно скупает "запрещенку" у России
18 декабря 2025, 08:00

Перспективные рынки

Россия же перенаправила экспорт в другие страны, ключевой рынок — Турция.
С января по ноябрь прошлого года поставки туда выросли на 44% — до 4,1 миллиона тонн. Российские металлурги обеспечили более 50% импорта слябов (плюс 50%) и почти 80% чугуна (тоже плюс 50%).
Цены привлекательные, короткое логистическое плечо — вот и результат, поясняет Заборов. Но конкуренция с китайцами жесткая — они тоже прибавили 19,4%, продав четыре миллиона тонн.
Другие перспективные направления — страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка), где реализуют крупные инфраструктурные и энергетические проекты, способные обеспечить стабильный спрос.
 
