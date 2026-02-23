Ступенчатая пирамида фараона Джосера на территории погребального комплекса в Саккаре в Египте. Архивное фото

В Египте задержали гида, нарисовавшего рисунок на пирамиде

КАИР, 23 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы Египта задержали гида, который сделал рисунок на пирамиде в археологическом комплексе Саккара с целью дать объяснение туристам, сообщило министерство внутренних дел страны.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором гид рисует что-то на стене памятника в Саккаре. По информации египетских СМИ, вандализму подверглась пирамида Униса.

"Было установлено, что в отделение туристической полиции в Саккаре поступило сообщение от инспектора по древностям в упомянутом районе о том, что гид нанес ущерб памятнику, сделав рисунок на внешней облицовке одной из пирамид с целью дать объяснение группе туристов", - говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что все рисунки впоследствии были удалены компетентными органами.