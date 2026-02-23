Рейтинг@Mail.ru
В Египте задержали гида, нарисовавшего рисунок на пирамиде - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/egipet-2076227344.html
В Египте задержали гида, нарисовавшего рисунок на пирамиде
В Египте задержали гида, нарисовавшего рисунок на пирамиде - РИА Новости, 23.02.2026
В Египте задержали гида, нарисовавшего рисунок на пирамиде
Правоохранительные органы Египта задержали гида, который сделал рисунок на пирамиде в археологическом комплексе Саккара с целью дать объяснение туристам,... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T16:01:00+03:00
2026-02-23T16:01:00+03:00
в мире
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750170877_66:348:1070:913_1920x0_80_0_0_87d10e49dc8b6390a81aabf1f4650b84.jpg
https://ria.ru/20260222/egipet-2076097272.html
https://ria.ru/20260222/sud-2076126280.html
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750170877_129:350:880:913_1920x0_80_0_0_7f35714e1421c58a871eae3097754afe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет
В мире, Египет
В Египте задержали гида, нарисовавшего рисунок на пирамиде

В Египте гида задержали за сделанный им рисунок на пирамиде в Саккаре

© РИА Новости / Заман Рамазанов | Перейти в медиабанкСтупенчатая пирамида фараона Джосера на территории погребального комплекса в Саккаре в Египте
Ступенчатая пирамида фараона Джосера на территории погребального комплекса в Саккаре в Египте - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Перейти в медиабанк
Ступенчатая пирамида фараона Джосера на территории погребального комплекса в Саккаре в Египте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 23 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы Египта задержали гида, который сделал рисунок на пирамиде в археологическом комплексе Саккара с целью дать объяснение туристам, сообщило министерство внутренних дел страны.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором гид рисует что-то на стене памятника в Саккаре. По информации египетских СМИ, вандализму подверглась пирамида Униса.
Самолет Boeing 737-400 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Стоимость въездной визы в Египет вырастет с марта
22 февраля, 16:48
"Было установлено, что в отделение туристической полиции в Саккаре поступило сообщение от инспектора по древностям в упомянутом районе о том, что гид нанес ущерб памятнику, сделав рисунок на внешней облицовке одной из пирамид с целью дать объяснение группе туристов", - говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что все рисунки впоследствии были удалены компетентными органами.
"Обвиняемый был задержан и признался в содеянном", - добавило египетское МВД.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Суд в Египте отложил разбирательство по делу украинской ОПГ
22 февраля, 20:07
 
В миреЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала