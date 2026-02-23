https://ria.ru/20260223/egipet-2076227344.html
В Египте задержали гида, нарисовавшего рисунок на пирамиде
КАИР, 23 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы Египта задержали гида, который сделал рисунок на пирамиде в археологическом комплексе Саккара с целью дать объяснение туристам, сообщило министерство внутренних дел страны.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором гид рисует что-то на стене памятника в Саккаре. По информации египетских СМИ, вандализму подверглась пирамида Униса.
"Было установлено, что в отделение туристической полиции в Саккаре поступило сообщение от инспектора по древностям в упомянутом районе о том, что гид нанес ущерб памятнику, сделав рисунок на внешней облицовке одной из пирамид с целью дать объяснение группе туристов", - говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что все рисунки впоследствии были удалены компетентными органами.
"Обвиняемый был задержан и признался в содеянном", - добавило египетское МВД.