Ефимов: более 300 площадок подготовили в Москве для домов по реновации

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. За время действия программы реновации в Москве были подготовлены около 300 площадок для возведения новостроек, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Одна из ключевых задач программы реновации – волновое переселение москвичей из зданий старого жилого фонда в новостройки. Такой принцип соблюдается за счет демонтажа полностью расселенных домов. На освобожденных участках возводят жилые комплексы по программе реновации. Это позволяет городу улучшать качество среды, а жителям – переезжать в новые дома в своем районе или в округе, как в случае с ЗелАО и ТиНАО. С начала реализации программы столица освободила свыше 300 таких площадок", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города уточнил, что 65 стройплощадок были подготовлены на юго-востоке столицы, 40 участков – на востоке, по 33 – на северо-востоке и юго-западе, 32 – на севере.

В сообщении пресс-службы градкомплекса также отмечается, что все площадки, которые были освобождены для строительства жилых объектов по программе реновации, находятся в 79 районах Москвы. В частности, в районе Люблино были найдены 17 таких участков, в Кузьминках – 15, в Бескудниковском районе – 11.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в процессе переселения в новостройки по реновации находятся 258 тысяч человек.