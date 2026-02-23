Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: более 300 площадок подготовили в Москве для домов по реновации - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/efimov-2076028229.html
Ефимов: более 300 площадок подготовили в Москве для домов по реновации
Ефимов: более 300 площадок подготовили в Москве для домов по реновации - РИА Новости, 23.02.2026
Ефимов: более 300 площадок подготовили в Москве для домов по реновации
За время действия программы реновации в Москве были подготовлены около 300 площадок для возведения новостроек, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T12:20:00+03:00
2026-02-23T12:20:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070615912_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_6971041358dc7bd7bdfc28c32d3488c1.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070615912_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47a6da50a36c521f93d69bc11c9bbd92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: более 300 площадок подготовили в Москве для домов по реновации

Ефимов: более 300 площадок освободили в Москве для возведения домов по реновации

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. За время действия программы реновации в Москве были подготовлены около 300 площадок для возведения новостроек, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Одна из ключевых задач программы реновации – волновое переселение москвичей из зданий старого жилого фонда в новостройки. Такой принцип соблюдается за счет демонтажа полностью расселенных домов. На освобожденных участках возводят жилые комплексы по программе реновации. Это позволяет городу улучшать качество среды, а жителям – переезжать в новые дома в своем районе или в округе, как в случае с ЗелАО и ТиНАО. С начала реализации программы столица освободила свыше 300 таких площадок", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города уточнил, что 65 стройплощадок были подготовлены на юго-востоке столицы, 40 участков – на востоке, по 33 – на северо-востоке и юго-западе, 32 – на севере.
В сообщении пресс-службы градкомплекса также отмечается, что все площадки, которые были освобождены для строительства жилых объектов по программе реновации, находятся в 79 районах Москвы. В частности, в районе Люблино были найдены 17 таких участков, в Кузьминках – 15, в Бескудниковском районе – 11.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в процессе переселения в новостройки по реновации находятся 258 тысяч человек.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала