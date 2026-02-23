https://ria.ru/20260223/efimov-2076028229.html
Ефимов: более 300 площадок подготовили в Москве для домов по реновации
Ефимов: более 300 площадок подготовили в Москве для домов по реновации - РИА Новости, 23.02.2026
Ефимов: более 300 площадок подготовили в Москве для домов по реновации
За время действия программы реновации в Москве были подготовлены около 300 площадок для возведения новостроек, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T12:20:00+03:00
2026-02-23T12:20:00+03:00
2026-02-23T12:20:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070615912_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_6971041358dc7bd7bdfc28c32d3488c1.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070615912_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47a6da50a36c521f93d69bc11c9bbd92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: более 300 площадок подготовили в Москве для домов по реновации
Ефимов: более 300 площадок освободили в Москве для возведения домов по реновации
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. За время действия программы реновации в Москве были подготовлены около 300 площадок для возведения новостроек, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Одна из ключевых задач программы реновации – волновое переселение москвичей из зданий старого жилого фонда в новостройки. Такой принцип соблюдается за счет демонтажа полностью расселенных домов. На освобожденных участках возводят жилые комплексы по программе реновации. Это позволяет городу улучшать качество среды, а жителям – переезжать в новые дома в своем районе или в округе, как в случае с ЗелАО и ТиНАО. С начала реализации программы столица освободила свыше 300 таких площадок", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города уточнил, что 65 стройплощадок были подготовлены на юго-востоке столицы, 40 участков – на востоке, по 33 – на северо-востоке и юго-западе, 32 – на севере.
В сообщении пресс-службы градкомплекса также отмечается, что все площадки, которые были освобождены для строительства жилых объектов по программе реновации, находятся в 79 районах Москвы. В частности, в районе Люблино были найдены 17 таких участков, в Кузьминках – 15, в Бескудниковском районе – 11.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в процессе переселения в новостройки по реновации находятся 258 тысяч человек.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.