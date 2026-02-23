Рейтинг@Mail.ru
09:42 23.02.2026
Американец — о русской душе, "показных улыбках" и странных суевериях
Американец — о русской душе, "показных улыбках" и странных суевериях
После месяца в России он вернулся в Америку — и не узнал родную страну. "С вами все нормально?" — подумал техасец Эрик Пиччони.
2026-02-23T09:42:00+03:00
2026-02-23T09:42:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/63/1553576365_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a4dd20364fb6906cc57d0f8c41636c6.jpg
Американец — о русской душе, "показных улыбках" и странных суевериях

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. После месяца в России он вернулся в Америку — и не узнал родную страну. "С вами все нормально?" — подумал техасец Эрик Пиччони.
Как получилось, что русские суеверия и холодность незнакомцев оказались ближе душе, чем родной Техас? И почему он всерьез заявляет, что в другой жизни женился бы на чебуреке?

Чай закончился — а он все приходил

В недавнем интервью Эрик Пиччони и его жена Полина рассказали историю своего знакомства. Версии у них, впрочем, немного расходятся.
Эрик, 28 лет, родился в маленьком техасском городке Браунвуд, вырос в Хьюстоне, учился в Луизиане. Полина — из Ярославля. Они познакомились в американском колледже в 2016-м на встрече спортсменов. По версии Эрика, все было просто: Полина сделала первый шаг и пригласила его на чай.
© iStock.com / solidcoloursДевушка пьет чай с лимоном
Девушка пьет чай с лимоном - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© iStock.com / solidcolours
Девушка пьет чай с лимоном
Полина вспоминает иначе. В тот холодный февральский вечер новый знакомый подвез ее на машине до дома. Из вежливости Полина предложила Эрику: "Если хочешь зайти на чай, заходи". Она не ожидала, что он зайдет: американцы не так часто пьют горячий чай. "И после этого всю неделю он приходил пить чай, пока чай не кончился. И он сделал первый шаг и попросил меня стать его девушкой", — рассказала Полина.
Они встречались 2,5 года. Эрик дважды побывал в России. На последнем курсе он сделал Полине предложение. Через год поженились.
Прожив два года в Огайо, пара решилась на переезд. Медицинские расходы и просто стоимость жизни в Штатах стали непосильными. Сейчас у них двое детей — Тея и Итон. Год назад семья переехала в Ярославль, где живут родственники Полины.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТоржественная церемония бракосочетания
Торжественная церемония бракосочетания - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Торжественная церемония бракосочетания

Странные русские правила

Первое, с чем столкнулся техасец в России, — суеверия. Он насчитал их около ста. "Существует много русских суеверий, к которым нужно привыкнуть, если вы живете в России. Например, не ставьте пустые бутылки на пол", — перечисляет Эрик.
Со свистом вышла отдельная история. Он любит насвистывать песни. И когда сделал это в первый раз в доме жены, вся ее семья мгновенно отреагировала: "Не свисти в помещении!"
"И куча еще каких-то суеверий, которые я не понимаю", — смеется американец. Но он не жалуется. Наоборот, эти странные правила стали частью его новой жизни.
© Фото : Unsplash/Ira PavlyukovichБутылка вина со штопором
Бутылка вина со штопором - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Unsplash/Ira Pavlyukovich
Бутылка вина со штопором

Гастрономический шок

Еда — отдельная причина для восторгов. Первое открытие — качество продуктов. "Молоко на вкус как молоко, хлеб более плотный, все такое, какое есть, не накачано химией", — объясняет он разницу с американскими магазинами.
"Следующий пункт — шаурма и чебуреки. Это все. Просто скажу: эти два блюда. Если вы знаете, то вы знаете. Вот почему Россия — мой личный фаворит. Это моя постыдная слабость", — признается Эрик.
© Depositphotos.com / belchonockЧебуреки
Чебуреки - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Depositphotos.com / belchonock
Чебуреки
О чебуреках он говорит с придыханием: "В другой жизни я бы, наверное, женился на нем, если бы мог, потому что он обалденный". Правда, признался, что немного остудил эту страсть: чувствует, что прибавилась пара лишних фунтов.
Отдельная тема — пицца. В Штатах каждая пицца суперсырная: "Вы можете сыром коснуться пола с расстояния двух метров. И если в ней нет фунта сыра, это не пицца в Америке". А здесь Эрик попробовал пиццу с клюквенным соусом, солеными огурцами и свининой. "Она просто супервкусная. Я мог бы съесть, наверное, 100 пицц за день, если бы вы мне позволили".

"Что с вами не так, ребята?"

Самое большое культурное открытие связано с людьми. И это открытие перевернуло представление о вежливости. "Да, самое большое, как правило, самое очевидное для большинства людей — это то, насколько холодны русские люди, когда вы впервые с ними встречаетесь, и что у них нет этой показной улыбки", — объясняет Пиччони.
© Depositphotos.com / Wavebreak Media LTDМужчины беседуют
Мужчины беседуют - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Depositphotos.com / Wavebreak Media LTD
Мужчины беседуют
В Америке принято улыбаться незнакомцам на улице. Это норма. Эрик провел месяц в России, чтобы попробовать пожить здесь, а потом вернулся в США. И тут произошло странное. "Каждый, кто проходил мимо меня в Штатах, улыбался. И я такой: что с вами не так, ребята?" — вспоминает он.
Русские, которые кажутся холодными при первой встрече, на самом деле гораздо теплее: "Когда вы знакомитесь с русскими, вы приходите в их дом, и там они очень гостеприимны, накормят вас печеньем, чаем и кофе. Создается очень гостеприимная атмосфера".
"Есть такое понятие: русская душа. Я думаю, что каждый имел с этим дело, когда был здесь. Видимо, это такая культура гостеприимства. И это круто, потому что я могу тусоваться с кем угодно, когда дело доходит до еды", — смеется Эрик.
© iStock.com / DragonImagesЛюди за праздничным столом
Люди за праздничным столом - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© iStock.com / DragonImages
Люди за праздничным столом

Неожиданная безопасность

Все, что Эрик знал о России до переезда, было из американских СМИ. Образ был однозначный. "Когда я впервые приехал сюда, у меня был образ России, навязанный нашими СМИ. Очень мрачное, опасное место", — признается он.
Реальность оказалась противоположной. "Но с тех пор, как мы сюда переехали, я увидел Россию как более безопасное место. Мы гуляем ночью по улицам, и никаких проблем. Мы выходили много раз после 10, 11, 12 ночи, и здесь нормально и безопасно. Тут всегда дети. Они рады бегать и играть со своими друзьями. Мы не беспокоимся о том, что может произойти что-то странное", — рассказывает Эрик.
"В Америке мы всегда оглядывались, потому что никогда не знаешь, что за сумасшедшие люди ходят вокруг, например, бездомные или наркоманы. Здесь я их не вижу", — отмечает он.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрохожие на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Прохожие на территории Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Прохожие на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити"
"Я думаю, еще большое отличие — это безопасность и чистота города в целом. Это не какое-то грязное место, где люди бросают на землю все подряд. Это очень красивый город", — говорит Эрик о Ярославле.

"Как собака"

Русский язык пока остается для Эрика сложной задачей. На вопрос о знании языка он отвечает с юмором на ломаном русском: "А я как собака: понимаю чуть-чуть по-русски, но не говорю".
Полина смеется: "Когда люди узнают, что Эрик американец, они обычно говорят: мы думали, он русский, пока не открыл рот. Потому что это единственный способ узнать, что он американец. Но в целом, я думаю, он довольно хорошо адаптируется к России. Особенно к еде. Мне кажется, что еда — это на 100 процентов его тема".
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Паспорт гражданина Российской Федерации
Сейчас у Эрика частная виза. Семья активно работает над тем, чтобы получить вид на жительство. Это позволит ему не выезжать из страны каждые полгода. Через пять-десять лет он планирует рассмотреть возможность получения гражданства.
"Нам очень повезло, что мы живем здесь. Поэтому правда понятия не имею, какой будет наша жизнь в России. Но я открыт для всего и принимаю то, что должно произойти. Я просто благодарен за возможность быть здесь. Не так просто собрать вещи и отправиться на другой конец света. Я в радостном ожидании того, что будет дальше", — подытоживает Эрик.
 
 
 
