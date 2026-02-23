Американец — о русской душе, "показных улыбках" и странных суевериях

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. После месяца в России он вернулся в Америку — и не узнал родную страну. "С вами все нормально?" — подумал техасец Эрик Пиччони.

Как получилось, что русские суеверия и холодность незнакомцев оказались ближе душе, чем родной Техас? И почему он всерьез заявляет, что в другой жизни женился бы на чебуреке?

Чай закончился — а он все приходил

В недавнем интервью Эрик Пиччони и его жена Полина рассказали историю своего знакомства. Версии у них, впрочем, немного расходятся.

Эрик, 28 лет, родился в маленьком техасском городке Браунвуд, вырос в Хьюстоне, учился в Луизиане. Полина — из Ярославля. Они познакомились в американском колледже в 2016-м на встрече спортсменов. По версии Эрика, все было просто: Полина сделала первый шаг и пригласила его на чай.

© iStock.com / solidcolours Девушка пьет чай с лимоном © iStock.com / solidcolours Девушка пьет чай с лимоном

Полина вспоминает иначе. В тот холодный февральский вечер новый знакомый подвез ее на машине до дома. Из вежливости Полина предложила Эрику: "Если хочешь зайти на чай, заходи". Она не ожидала, что он зайдет: американцы не так часто пьют горячий чай. "И после этого всю неделю он приходил пить чай, пока чай не кончился. И он сделал первый шаг и попросил меня стать его девушкой", — рассказала Полина.

Они встречались 2,5 года. Эрик дважды побывал в России. На последнем курсе он сделал Полине предложение. Через год поженились.

Прожив два года в Огайо, пара решилась на переезд. Медицинские расходы и просто стоимость жизни в Штатах стали непосильными. Сейчас у них двое детей — Тея и Итон. Год назад семья переехала в Ярославль, где живут родственники Полины.

Странные русские правила

Первое, с чем столкнулся техасец в России, — суеверия. Он насчитал их около ста. "Существует много русских суеверий, к которым нужно привыкнуть, если вы живете в России. Например, не ставьте пустые бутылки на пол", — перечисляет Эрик.

Со свистом вышла отдельная история. Он любит насвистывать песни. И когда сделал это в первый раз в доме жены, вся ее семья мгновенно отреагировала: "Не свисти в помещении!"

"И куча еще каких-то суеверий, которые я не понимаю", — смеется американец. Но он не жалуется. Наоборот, эти странные правила стали частью его новой жизни.

Гастрономический шок

Еда — отдельная причина для восторгов. Первое открытие — качество продуктов. "Молоко на вкус как молоко, хлеб более плотный, все такое, какое есть, не накачано химией", — объясняет он разницу с американскими магазинами.

"Следующий пункт — шаурма и чебуреки. Это все. Просто скажу: эти два блюда. Если вы знаете, то вы знаете. Вот почему Россия — мой личный фаворит. Это моя постыдная слабость", — признается Эрик.

© Depositphotos.com / belchonock Чебуреки © Depositphotos.com / belchonock Чебуреки

О чебуреках он говорит с придыханием: "В другой жизни я бы, наверное, женился на нем, если бы мог, потому что он обалденный". Правда, признался, что немного остудил эту страсть: чувствует, что прибавилась пара лишних фунтов.

Отдельная тема — пицца. В Штатах каждая пицца суперсырная: "Вы можете сыром коснуться пола с расстояния двух метров. И если в ней нет фунта сыра, это не пицца в Америке". А здесь Эрик попробовал пиццу с клюквенным соусом, солеными огурцами и свининой. "Она просто супервкусная. Я мог бы съесть, наверное, 100 пицц за день, если бы вы мне позволили".

"Что с вами не так, ребята?"

Самое большое культурное открытие связано с людьми. И это открытие перевернуло представление о вежливости. "Да, самое большое, как правило, самое очевидное для большинства людей — это то, насколько холодны русские люди, когда вы впервые с ними встречаетесь, и что у них нет этой показной улыбки", — объясняет Пиччони.

© Depositphotos.com / Wavebreak Media LTD Мужчины беседуют © Depositphotos.com / Wavebreak Media LTD Мужчины беседуют

В Америке принято улыбаться незнакомцам на улице. Это норма. Эрик провел месяц в России, чтобы попробовать пожить здесь, а потом вернулся в США. И тут произошло странное. "Каждый, кто проходил мимо меня в Штатах, улыбался. И я такой: что с вами не так, ребята?" — вспоминает он.

Русские, которые кажутся холодными при первой встрече, на самом деле гораздо теплее: "Когда вы знакомитесь с русскими, вы приходите в их дом, и там они очень гостеприимны, накормят вас печеньем, чаем и кофе. Создается очень гостеприимная атмосфера".

"Есть такое понятие: русская душа. Я думаю, что каждый имел с этим дело, когда был здесь. Видимо, это такая культура гостеприимства. И это круто, потому что я могу тусоваться с кем угодно, когда дело доходит до еды", — смеется Эрик.

© iStock.com / DragonImages Люди за праздничным столом © iStock.com / DragonImages Люди за праздничным столом

Неожиданная безопасность

Все, что Эрик знал о России до переезда, было из американских СМИ. Образ был однозначный. "Когда я впервые приехал сюда, у меня был образ России, навязанный нашими СМИ. Очень мрачное, опасное место", — признается он.

Реальность оказалась противоположной. "Но с тех пор, как мы сюда переехали, я увидел Россию как более безопасное место. Мы гуляем ночью по улицам, и никаких проблем. Мы выходили много раз после 10, 11, 12 ночи, и здесь нормально и безопасно. Тут всегда дети. Они рады бегать и играть со своими друзьями. Мы не беспокоимся о том, что может произойти что-то странное", — рассказывает Эрик.

"В Америке мы всегда оглядывались, потому что никогда не знаешь, что за сумасшедшие люди ходят вокруг, например, бездомные или наркоманы. Здесь я их не вижу", — отмечает он.

"Я думаю, еще большое отличие — это безопасность и чистота города в целом. Это не какое-то грязное место, где люди бросают на землю все подряд. Это очень красивый город", — говорит Эрик о Ярославле.

"Как собака"

Русский язык пока остается для Эрика сложной задачей. На вопрос о знании языка он отвечает с юмором на ломаном русском: "А я как собака: понимаю чуть-чуть по-русски, но не говорю".

Полина смеется: "Когда люди узнают, что Эрик американец, они обычно говорят: мы думали, он русский, пока не открыл рот. Потому что это единственный способ узнать, что он американец. Но в целом, я думаю, он довольно хорошо адаптируется к России. Особенно к еде. Мне кажется, что еда — это на 100 процентов его тема".

Сейчас у Эрика частная виза. Семья активно работает над тем, чтобы получить вид на жительство. Это позволит ему не выезжать из страны каждые полгода. Через пять-десять лет он планирует рассмотреть возможность получения гражданства.