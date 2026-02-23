В Вологодской области три человека погибли в ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Три человека погибли, двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Вологодской области, сообщает региональное УМВД.

Сообщается также, что находившийся в Chery Tiggo 4-летний мальчик с травмами госпитализирован. Также получил травмы водитель автомобиля Belgee, он доставлен в медицинское учреждение.