В Вологодской области три человека погибли в ДТП
В Вологодской области три человека погибли в ДТП
2026-02-23T23:16:00+03:00
происшествия
вологодская область
вологодская область
Новости
ru-RU
происшествия, вологодская область
Происшествия, Вологодская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Три человека погибли, двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Вологодской области, сообщает региональное УМВД.
ДТП произошло на 70-м километре автодороги А-123 "Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово" в Вологодской области
.
"В результате столкновения двух автомашин, Belgee и Chery Tiggo, погибли находившиеся в Chery Tiggo двое взрослых, мужчина 1994 года рождения и женщина 1986 года рождения, и один несовершеннолетний - 12-летний мальчик", - говорится в сообщении
.
Сообщается также, что находившийся в Chery Tiggo 4-летний мальчик с травмами госпитализирован. Также получил травмы водитель автомобиля Belgee, он доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.