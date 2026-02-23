Рейтинг@Mail.ru
В Вологодской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/dtp-2076280590.html
В Вологодской области три человека погибли в ДТП
В Вологодской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 23.02.2026
В Вологодской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли, двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Вологодской области, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T23:16:00+03:00
2026-02-23T23:16:00+03:00
происшествия
вологодская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9cbf19aedb082ccc5c07e94a6af4b0ea.jpg
https://ria.ru/20260223/turtsija-2076181754.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_a6e453eed6e2dc2584e8c12978bd8c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вологодская область
Происшествия, Вологодская область
В Вологодской области три человека погибли в ДТП

В Вологодской области три человека погибли, двое пострадали в ДТП

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Три человека погибли, двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Вологодской области, сообщает региональное УМВД.
ДТП произошло на 70-м километре автодороги А-123 "Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово" в Вологодской области.
"В результате столкновения двух автомашин, Belgee и Chery Tiggo, погибли находившиеся в Chery Tiggo двое взрослых, мужчина 1994 года рождения и женщина 1986 года рождения, и один несовершеннолетний - 12-летний мальчик", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что находившийся в Chery Tiggo 4-летний мальчик с травмами госпитализирован. Также получил травмы водитель автомобиля Belgee, он доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
На западе Турции произошло массовое ДТП с 16 машинами, есть пострадавшие
Вчера, 10:04
 
ПроисшествияВологодская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала