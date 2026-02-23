https://ria.ru/20260223/drony-2076224818.html
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали школу в селе Новая Погощь Брянской области
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали школу в селе Новая Погощь Брянской области - РИА Новости, 23.02.2026
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали школу в селе Новая Погощь Брянской области
Украинские беспилотники атаковали школу в селе Новая Погощь в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 23.02.2026
брянская область
суземский район
