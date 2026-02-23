Shaman в День защитника Отечества поблагодарил участников СВО

https://ria.ru/20260223/dronov-2076152354.html
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) поздравил россиян с Днем защитника Отечества и выразил благодарность участникам специальной военной операции
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) поздравил россиян с Днем защитника Отечества и выразил благодарность участникам специальной военной операции за отстаивание независимости России.
"Родные, в этот день - низкий поклон и самые теплые слова всем нашим бойцам, которые прямо сейчас защищают русских людей от врага, отстаивают свободу и независимость России", - написал певец в своем Telegram-канале
.
Shaman также назвал российских военных ярким примером патриотизма и мужества, а также неиссякаемым источником духовной силы.
"Правда за нами! Ждем вас живыми, здоровыми и с Победой! С Днем защитника Отечества!" - заключил артист.