В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 23.02.2026
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ
Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в поселке Степное Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.02.2026
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
Новости
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
