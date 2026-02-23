В Брянской области мужчина погиб при атаке дрона ВСУ

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке дронов-камикадзе на автомобиль в селе Троебортное Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«
"ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе село Троебортное Севского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать им всю необходимую помощь.
ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных и других регионах. В частности, ранее в понедельник украинские дроны атаковали деревню Горицы в Погарском районе Брянской области. В результате удара погиб мирный житель.
Российская армия в ответ на атаки ВСУ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
