Рейтинг@Mail.ru
В Донецке молодежь растянула 200-метровую георгиевскую ленту - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/donetsk-2076150416.html
В Донецке молодежь растянула 200-метровую георгиевскую ленту
В Донецке молодежь растянула 200-метровую георгиевскую ленту - РИА Новости, 23.02.2026
В Донецке молодежь растянула 200-метровую георгиевскую ленту
Молодежь растянула 200-метровую георгиевскую ленту в центре Донецка, рассказал РИА Новости руководитель "Молодой гвардии Единой России" в ДНР Сергей... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T01:04:00+03:00
2026-02-23T01:04:00+03:00
донецк
донецкая народная республика
молодая гвардия единой россии
общество
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150632/47/1506324710_0:118:2256:1387_1920x0_80_0_0_23ada2f46842f922f7b53e5bd744642a.jpg
https://ria.ru/20250903/vef-2039246769.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150632/47/1506324710_126:0:2131:1504_1920x0_80_0_0_62d444d471b3122f1e981ece7b6c4877.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, молодая гвардия единой россии, общество, день защитника отечества
Донецк, Донецкая Народная Республика, Молодая гвардия Единой России, Общество, День защитника Отечества
В Донецке молодежь растянула 200-метровую георгиевскую ленту

В центре Донецка молодежь растянула 200-метровую георгиевскую ленту

© РИА Новости / Ирина Геращенко | Перейти в медиабанкФлаги ДНР в Донецке
Флаги ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Ирина Геращенко
Перейти в медиабанк
Флаги ДНР в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Молодежь растянула 200-метровую георгиевскую ленту в центре Донецка, рассказал РИА Новости руководитель "Молодой гвардии Единой России" в ДНР Сергей Добровольский.
"Сегодня находимся в Донецке у мемориала "Твоим освободителям, Донбасс". К 23 февраля растягиваем 200-метровую георгиевскую ленту… сегодня здесь присутствуют, наверное, более 250 ребят",- сказал Добровольский.
Он добавил, что данная инициатива была реализована для того, чтобы отдать дань памяти героям, которые сложили свои головы или защищают и защищали родину в разные исторические времена.
Шествие с большой Георгиевской лентой на острове Русском - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Участники ВЭФ во Владивостоке пронесли огромную Георгиевскую ленту
3 сентября 2025, 04:32
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаМолодая гвардия Единой РоссииОбществоДень защитника Отечества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала