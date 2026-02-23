Россия и США обсудили новый договор по ядерным вооружениям, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Делегации России и США встретились в Женеве для обсуждения новой версии договора о ядерном сдерживании, передает агентство Делегации России и США встретились в Женеве для обсуждения новой версии договора о ядерном сдерживании, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Госдепа.

"США в понедельник провели в Женеве встречу с российской делегацией и во вторник встретятся с китайской делегацией для переговоров о возможном заключении многостороннего договора по контролю над ядерными вооружениями", — говорится в сообщении.

В начале месяца президент США Дональд Трамп предложил разработать усовершенствованный и современный договор по стратегическим вооружениям на годы вперед, который пришел бы на замену истекшему СНВ-3.

В свою очередь, портал Axios сообщал, что Москва и Вашингтон договорились начать обсуждение возможных вариантов его обновления. Утверждалось, что стороны намерены соблюдать условия соглашения по меньшей мере еще полгода на время переговоров. Белый дом оставил эту информацию без комментария.

Глава российского МИД Сергей Лавров , со своей стороны, заявил, что Россия готова обсуждать вопросы безопасности в рамках диалога по стратегической стабильности и ожидает того же от Штатов.

Идею сделать договор многосторонним на прошлой неделе озвучивал постпред США при ООН Майк Уолтц. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нельзя игнорировать и ядерный потенциал союзников Соединенных Штатов — Великобритании и Франции.

Ситуация вокруг ДСНВ

Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых МБР, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.

Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. США же достигли согласованных уровней, нелегитимно выведя часть учитываемого вооружения из подсчетов.

Срок действия соглашения истек 5 февраля. Осенью Путин объявил о готовности в течение года после этой даты придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если Соединенные Штаты ответят взаимностью. Как писали СМИ, Трамп назвал это предложение хорошей идеей, однако конкретного ответа не последовало.