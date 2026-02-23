Рейтинг@Mail.ru
23:19 23.02.2026 (обновлено: 23:57 23.02.2026)
Россия и США обсудили новый договор по ядерным вооружениям, сообщили СМИ
Россия и США обсудили новый договор по ядерным вооружениям, сообщили СМИ

Reuters: Россия и США обсудили в Женеве новый договор по ядерным вооружениям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Делегации России и США встретились в Женеве для обсуждения новой версии договора о ядерном сдерживании, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Госдепа.
"США в понедельник провели в Женеве встречу с российской делегацией и во вторник встретятся с китайской делегацией для переговоров о возможном заключении многостороннего договора по контролю над ядерными вооружениями", — говорится в сообщении.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Госдеп: США хотят вернуться к ядерным испытаниям без масштабных взрывов
17 февраля, 18:22
В начале месяца президент США Дональд Трамп предложил разработать усовершенствованный и современный договор по стратегическим вооружениям на годы вперед, который пришел бы на замену истекшему СНВ-3.
В свою очередь, портал Axios сообщал, что Москва и Вашингтон договорились начать обсуждение возможных вариантов его обновления. Утверждалось, что стороны намерены соблюдать условия соглашения по меньшей мере еще полгода на время переговоров. Белый дом оставил эту информацию без комментария.
Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, заявил, что Россия готова обсуждать вопросы безопасности в рамках диалога по стратегической стабильности и ожидает того же от Штатов.
Лавров прокомментировал слова Трампа о якобы нарушениях Россией ДСНВ
10 февраля, 13:49
Лавров прокомментировал слова Трампа о якобы нарушениях Россией ДСНВ
10 февраля, 13:49
Идею сделать договор многосторонним на прошлой неделе озвучивал постпред США при ООН Майк Уолтц. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нельзя игнорировать и ядерный потенциал союзников Соединенных Штатов — Великобритании и Франции.

Ситуация вокруг ДСНВ

Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых МБР, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.
Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. США же достигли согласованных уровней, нелегитимно выведя часть учитываемого вооружения из подсчетов.
"Это конец": в США резко высказались о договоре с Россией
10 февраля, 06:36
"Это конец": в США резко высказались о договоре с Россией
10 февраля, 06:36
Срок действия соглашения истек 5 февраля. Осенью Путин объявил о готовности в течение года после этой даты придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если Соединенные Штаты ответят взаимностью. Как писали СМИ, Трамп назвал это предложение хорошей идеей, однако конкретного ответа не последовало.
МИД России воспринял это как данность, которую придется учитывать в дальнейшей политике, выразив готовность к решительным контрмерам при возникновении угроз безопасности страны. При этом Москва по-прежнему открыта к поиску путей стабилизации обстановки на основе равноправного диалога.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)
29 декабря 2025, 15:32
29 декабря 2025, 15:32
 
В миреСШАРоссияЖенева (город)Государственный департамент СШАЯдерное оружиеДоговор СНВ-3
 
 
