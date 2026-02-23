https://ria.ru/20260223/dnepropetrovsk-2076281389.html
В Днепропетровске прогремел взрыв в райотделе полиции
В Днепропетровске прогремел взрыв в райотделе полиции - РИА Новости, 23.02.2026
В Днепропетровске прогремел взрыв в райотделе полиции
Взрыв прогремел в одном из районных отделений полиции в Днепропетровске, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T23:30:00+03:00
2026-02-23T23:30:00+03:00
2026-02-23T23:30:00+03:00
в мире
днепропетровск
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147288/09/1472880958_0:271:3159:2048_1920x0_80_0_0_950af56d2ef038ac8c423bb711f5e664.jpg
https://ria.ru/20260223/vzryv-2076270931.html
днепропетровск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147288/09/1472880958_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_265288a8952e32bf9db10f30eae36f8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, украина
В мире, Днепропетровск, Украина
В Днепропетровске прогремел взрыв в райотделе полиции
В Днепропетровске прогремел взрыв в одном из райотделов полиции