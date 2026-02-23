Рейтинг@Mail.ru
23:30 23.02.2026
В Днепропетровске прогремел взрыв в райотделе полиции
Взрыв прогремел в одном из районных отделений полиции в Днепропетровске, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.02.2026
в мире
днепропетровск
украина
в мире, днепропетровск, украина
В мире, Днепропетровск, Украина
Автомобиль Украинской полиции
Автомобиль Украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль Украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в одном из районных отделений полиции в Днепропетровске, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В одном из райотделов полиции Днепра (Днепропетровск до переименования Киевом – ред.) произошел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации украинского телеканала ТСН, взрыв мог произойти возле здания райотдела.
Ранее в понедельник глава нацполиции Украины Иван Выговский сообщил о взрыве на территории неработающей АЗС в Николаеве, ранены семь сотрудников патрульной полиции.
