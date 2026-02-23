Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев обратил внимание на расистские высказывания губернатора Калифорнии - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/dmitriev-2076280736.html
Дмитриев обратил внимание на расистские высказывания губернатора Калифорнии
Дмитриев обратил внимание на расистские высказывания губернатора Калифорнии - РИА Новости, 23.02.2026
Дмитриев обратил внимание на расистские высказывания губернатора Калифорнии
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на расистские РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T23:19:00+03:00
2026-02-23T23:19:00+03:00
калифорния
россия
джорджия
кирилл дмитриев
гэвин ньюсом
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001157827_234:216:3065:1809_1920x0_80_0_0_e363ace51d4f6de23f1e9b06266b8424.jpg
https://ria.ru/20260223/dmitriev-2076264989.html
калифорния
россия
джорджия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001157827_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_429102c40c433ebfe3ad117300fbb86e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калифорния, россия, джорджия, кирилл дмитриев, гэвин ньюсом, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Калифорния, Россия, Джорджия, Кирилл Дмитриев, Гэвин Ньюсом, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Дмитриев обратил внимание на расистские высказывания губернатора Калифорнии

Дмитриев указал на расистские высказывания губернатора Калифорнии Ньюсома

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на расистские высказывания губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома, который заявил, что он, как и темнокожие, плохо сдает экзамены.
Дмитриев обратил внимание на опубликованное в соцсети Х видео с выступлением Ньюсома перед темнокожей аудиторией в штате Джорджия, где он заявил, что ничем не лучше людей в зале, потому что он "такой же как они". В подтверждение своих слов Ньюсом признался, что набрал низкий балл на вступительном тесте в университет, а также не умеет читать свои речи по тексту.
"Почему Ньюсом говорит расистские вещи?" - так прокомментировал эти заявления Дмитриев.
Губернатор Калифорнии находится в верхней части списка вероятных кандидатов от демократов на президентских выборах 2028 года. Так же обстояло дело и в ходе предыдущих кампаний, однако в Белый дом это его не привело.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Дмитриев задался вопросом о коррупции на Украине и в Европе
Вчера, 20:17
 
КалифорнияРоссияДжорджияКирилл ДмитриевГэвин НьюсомРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала