Дмитриев задался вопросом о коррупции на Украине и в Европе

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, поделились ли украинские коррупционеры, получившие около 50 миллиардов долларов за счет западной помощи, с политиками из ЕС.

Так он прокомментировал пост Sprinter Press, в котором цитируются слова Зеленского: "Это ложь, что на Украине больше коррупции, чем в других европейских странах. У нас действительно есть коррупция, но мы боремся с ней и делаем отличную работу".