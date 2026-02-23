Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев задался вопросом о коррупции на Украине и в Европе - РИА Новости, 23.02.2026
20:17 23.02.2026
Дмитриев задался вопросом о коррупции на Украине и в Европе
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, поделились...
в мире
украина
европа
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
украина
европа
россия
Дмитриев задался вопросом о коррупции на Украине и в Европе

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, поделились ли украинские коррупционеры, получившие около 50 миллиардов долларов за счет западной помощи, с политиками из ЕС.
"(Владимир) Зеленский заявляет, что Украина "коррумпирована не больше, чем другие европейские страны". Коррупция на Украине от западной помощи оценивается примерно в 50 миллиардов долларов. Если это "европейский уровень", значит ли это, что прибыль распределяется по всей Европе? Все еще в Евросоюзе стало меньше золотых унитазов, мешков с деньгами и Bugatti", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так он прокомментировал пост Sprinter Press, в котором цитируются слова Зеленского: "Это ложь, что на Украине больше коррупции, чем в других европейских странах. У нас действительно есть коррупция, но мы боремся с ней и делаем отличную работу".
