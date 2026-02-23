Рейтинг@Mail.ru
Британцы заслужили лучшего, чем экс-принц Эндрю и Стармер, считает Дмитриев - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 23.02.2026 (обновлено: 14:23 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/dmitriev-2076191263.html
Британцы заслужили лучшего, чем экс-принц Эндрю и Стармер, считает Дмитриев
Британцы заслужили лучшего, чем экс-принц Эндрю и Стармер, считает Дмитриев - РИА Новости, 23.02.2026
Британцы заслужили лучшего, чем экс-принц Эндрю и Стармер, считает Дмитриев
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что британцы... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T11:07:00+03:00
2026-02-23T14:23:00+03:00
россия
кир стармер
кирилл дмитриев
карл iii
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_298:475:3057:2027_1920x0_80_0_0_0c2bf4e4a3c07ba7ad5beed133a569f2.jpg
https://ria.ru/20260223/britaniya-2076187627.html
https://ria.ru/20260223/dmitriev-2076154649.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кир стармер, кирилл дмитриев, карл iii, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Кир Стармер, Кирилл Дмитриев, Карл III, Российский фонд прямых инвестиций
Британцы заслужили лучшего, чем экс-принц Эндрю и Стармер, считает Дмитриев

Дмитриев: британцы заслуживают лучшего, чем принц Эндрю и Стармер

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что британцы заслуживают лучшего, чем экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и премьер-министр страны Кир Стармер.
"Британцы заслуживают лучшего, чем принц Эндрю и Стармер", — написал Дмитриев в соцсети X. В понедельник он также вновь призвал к отставке британского премьер-министра.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Дмитриев вновь призвал британского премьера уйти в отставку
Вчера, 10:43
В конце января опрос компании BMG Research показал, что около 51 процента британцев считают, что Стармера нужно заменить на посту лидера Лейбористской партии.
Экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.
Принц Эндрю покидает полицейский участок в день своего ареста - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Дмитриев заявил о конце британской короны
Вчера, 02:02
 
РоссияКир СтармерКирилл ДмитриевКарл IIIРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала