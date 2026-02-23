Рейтинг@Mail.ru
В российской дипмиссии прокомментировали ограничение численности дипломатов
23:28 23.02.2026
В российской дипмиссии прокомментировали ограничение численности дипломатов
Решение главы дипломатии ЕС Каи Каллас ограничить численность миссии РФ при Евросоюзе направлено на срыв переговоров по мирному урегулированию на Украине,... РИА Новости, 23.02.2026
в мире
россия
украина
брюссель
кайя каллас
евросоюз
россия
украина
брюссель
в мире, россия, украина, брюссель, кайя каллас, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Кайя Каллас, Евросоюз
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Решение главы дипломатии ЕС Каи Каллас ограничить численность миссии РФ при Евросоюзе направлено на срыв переговоров по мирному урегулированию на Украине, заявили журналистам в дипмиссии РФ при ЕС.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в понедельник о сокращении штата российского дипломатического представительства при ЕС до 40 дипломатов.
"В этой связи хотели бы отметить, что, не имея возможности на данном этапе продолжать раскручивать бесполезный санкционный маховик и бросать деньги европейцев на продолжение киевским режимом военных действий до последнего украинца, глава евродипломатии не нашла ничего лучше, как совершить очередное недружественное действие в отношении российской дипмиссии. Такой публичный сигнал "есовский" Брюссель посылает России на фоне продолжающихся переговоров по мирному урегулированию на Украине, очевидно, с целью помешать соответствующим дипломатическим контактам", - считают в постпредстве.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Медведев ответил Каллас о возможном запрете на въезд в ЕС участникам СВО
В мире Россия Украина Брюссель Кайя Каллас Евросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала