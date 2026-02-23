В российской дипмиссии прокомментировали ограничение численности дипломатов

БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Решение главы дипломатии ЕС Каи Каллас ограничить численность миссии РФ при Евросоюзе направлено на срыв переговоров по мирному урегулированию на Украине, заявили журналистам в дипмиссии РФ при ЕС.