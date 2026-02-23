В российской дипмиссии прокомментировали ограничение численности дипломатов

БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Решение главы дипломатии ЕС Каи Каллас ограничить численность миссии РФ при Евросоюзе направлено на срыв переговоров по мирному урегулированию на Украине, заявили журналистам в дипмиссии РФ при ЕС.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в понедельник о сокращении штата российского дипломатического представительства при ЕС до 40 дипломатов.
"В этой связи хотели бы отметить, что, не имея возможности на данном этапе продолжать раскручивать бесполезный санкционный маховик и бросать деньги европейцев на продолжение киевским режимом военных действий до последнего украинца, глава евродипломатии не нашла ничего лучше, как совершить очередное недружественное действие в отношении российской дипмиссии. Такой публичный сигнал "есовский" Брюссель посылает России на фоне продолжающихся переговоров по мирному урегулированию на Украине, очевидно, с целью помешать соответствующим дипломатическим контактам", - считают в постпредстве.