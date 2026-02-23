Врач рассказала, кому нельзя худеть с помощью диет

ВЛАДИВОСТОК, 23 фев – РИА Новости. Диеты для снижения веса противопоказаны беременным, а также людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, почек и эндокринными нарушениями, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.

"В преддверии весенне-летнего сезона люди стремятся сбросить лишние килограммы, активно обсуждаются способы быстрого снижения веса, в первую очередь всевозможные диеты. Однако резкое изменение характера питания может быть противопоказано при некоторых заболеваниях и физиологических состояниях. Диеты противопоказаны при ряде хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и почек, эндокринных заболеваниях и нарушениях обмена веществ", - сказала врач.