https://ria.ru/20260223/dieta-2076159508.html
Врач рассказала, кому нельзя худеть с помощью диет
Врач рассказала, кому нельзя худеть с помощью диет - РИА Новости, 23.02.2026
Врач рассказала, кому нельзя худеть с помощью диет
Диеты для снижения веса противопоказаны беременным, а также людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, почек и эндокринными нарушениями, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T03:11:00+03:00
2026-02-23T03:11:00+03:00
2026-02-23T09:52:00+03:00
общество
дальневосточный федеральный университет
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg
https://ria.ru/20260105/dieta-2066533910.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d76498e4ecac7885e00a5e90a6220624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дальневосточный федеральный университет, здоровье - общество
Общество, Дальневосточный федеральный университет, Здоровье - Общество
Врач рассказала, кому нельзя худеть с помощью диет
РИА Новости: диеты для снижения веса противопоказаны беременным
ВЛАДИВОСТОК, 23 фев – РИА Новости. Диеты для снижения веса противопоказаны беременным, а также людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, почек и эндокринными нарушениями, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.
"В преддверии весенне-летнего сезона люди стремятся сбросить лишние килограммы, активно обсуждаются способы быстрого снижения веса, в первую очередь всевозможные диеты. Однако резкое изменение характера питания может быть противопоказано при некоторых заболеваниях и физиологических состояниях. Диеты противопоказаны при ряде хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и почек, эндокринных заболеваниях и нарушениях обмена веществ", - сказала врач.
По ее словам, также есть абсолютные противопоказания к диетам и резкому снижению веса - это беременность, кормление грудью и детский возраст.