Врач рассказала, кому нельзя худеть с помощью диет
03:11 23.02.2026 (обновлено: 09:52 23.02.2026)
Врач рассказала, кому нельзя худеть с помощью диет
Врач рассказала, кому нельзя худеть с помощью диет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач в кабинете
Врач в кабинете
ВЛАДИВОСТОК, 23 фев – РИА Новости. Диеты для снижения веса противопоказаны беременным, а также людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, почек и эндокринными нарушениями, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.
"В преддверии весенне-летнего сезона люди стремятся сбросить лишние килограммы, активно обсуждаются способы быстрого снижения веса, в первую очередь всевозможные диеты. Однако резкое изменение характера питания может быть противопоказано при некоторых заболеваниях и физиологических состояниях. Диеты противопоказаны при ряде хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и почек, эндокринных заболеваниях и нарушениях обмена веществ", - сказала врач.
По ее словам, также есть абсолютные противопоказания к диетам и резкому снижению веса - это беременность, кормление грудью и детский возраст.
