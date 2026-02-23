Раскрыто, как меняются правила использования дачных участков с 1 марта

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Правила, связанные с видами разрешенного использования дачных участков (ВРИ), меняются с 1 марта, рассказал агентству "Прайм" гендиректор ЮФ "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.
По его словам, согласно ФЗ-295, в Земельном кодексе закрепляется понятный и единый принцип определения и изменения видов разрешенного использования. Он определяется с учетом правил, установленных для конкретной территории.
Собственникам это упростит процедуру определения и изменения вида разрешенного использования участка. Во многих случаях она станет уведомительной.
"Для бизнеса важный практический вывод: если фактическая деятельность на участке не соответствует ВРИ и установленным ограничениям, возрастают риски отказов в согласованиях, споров и претензий со стороны контроля", — поясняет Терехин.
Арендаторам важно, что использовать участок для иных целей, нежели предусмотренных договором аренды и установленными требованиями, станет гораздо сложнее, заключил он.
