02:10 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/dacha-2076148936.html
Раскрыто, как меняются правила использования дачных участков с 1 марта
Раскрыто, как меняются правила использования дачных участков с 1 марта
Раскрыто, как меняются правила использования дачных участков с 1 марта

Юрист Терехин: с 1 марта меняются положения в Земельном кодексе по дачам

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДачи зимой
Дачи зимой - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дачи зимой. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Правила, связанные с видами разрешенного использования дачных участков (ВРИ), меняются с 1 марта, рассказал агентству "Прайм" гендиректор ЮФ "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.
По его словам, согласно ФЗ-295, в Земельном кодексе закрепляется понятный и единый принцип определения и изменения видов разрешенного использования. Он определяется с учетом правил, установленных для конкретной территории.
Юридическая консультация - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Юрист раскрыл, когда приватизацию квартиры могут оспорить спустя годы
19 февраля, 02:17
Собственникам это упростит процедуру определения и изменения вида разрешенного использования участка. Во многих случаях она станет уведомительной.
«
"Для бизнеса важный практический вывод: если фактическая деятельность на участке не соответствует ВРИ и установленным ограничениям, возрастают риски отказов в согласованиях, споров и претензий со стороны контроля", — поясняет Терехин.
Арендаторам важно, что использовать участок для иных целей, нежели предусмотренных договором аренды и установленными требованиями, станет гораздо сложнее, заключил он.
Бизнес-встреча - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Назван необычный способ гасить платежи по ипотеке и ЖКХ
12 февраля, 02:17
 
