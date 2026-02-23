МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пентагон объявил о радикальном сокращении поддержки Украины из-за осознания того, что Запад потерпел военное поражение в конфликте с Россией, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.
«
"На Украине Запад столкнулся с тем, кто умеет драться. И это стало шоком, поскольку их вооруженные силы фактически демилитаризованы. Пентагон просто объявил, что мы сократили помощь Украине в 40 раз. <…> Теперь они получают сущие копейки!" — рассказал эксперт.
По его словам, этим объясняются и введенные Западом новые ограничения против Москвы.
«
"Зато против России ввели новые санкции. В принципе, этим и занимаются неудачники. Если вы больше ничего не можете сделать и потерпели военное поражение, вы просто пытаетесь плюнуть во врага, осыпаете его оскорблениями или чем-то подобным. Вот в чем дело", — подытожил Мартьянов.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия всегда готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами.