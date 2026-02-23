Рейтинг@Mail.ru
"Просто нет выбора": в США заявили о важном решении по России и Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 23.02.2026
"Просто нет выбора": в США заявили о важном решении по России и Украине
"Просто нет выбора": в США заявили о важном решении по России и Украине
Пентагон объявил о радикальном сокращении поддержки Украины из-за осознания того, что Запад потерпел военное поражение в конфликте с Россией, заявил... РИА Новости, 23.02.2026
"Просто нет выбора": в США заявили о важном решении по России и Украине

Аналитик Мартьянов: новые меры против России говорят о бессилии Запада

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пентагон объявил о радикальном сокращении поддержки Украины из-за осознания того, что Запад потерпел военное поражение в конфликте с Россией, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.
«
"На Украине Запад столкнулся с тем, кто умеет драться. И это стало шоком, поскольку их вооруженные силы фактически демилитаризованы. Пентагон просто объявил, что мы сократили помощь Украине в 40 раз. <…> Теперь они получают сущие копейки!" — рассказал эксперт.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Уничтожить Украину": в ООН выступили с неожиданным заявлением
Вчера, 03:05
По его словам, этим объясняются и введенные Западом новые ограничения против Москвы.
«
"Зато против России ввели новые санкции. В принципе, этим и занимаются неудачники. Если вы больше ничего не можете сделать и потерпели военное поражение, вы просто пытаетесь плюнуть во врага, осыпаете его оскорблениями или чем-то подобным. Вот в чем дело", — подытожил Мартьянов.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия всегда готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Все ближе": на Западе внезапно заговорили о дате ухода Зеленского
Вчера, 01:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМинистерство обороны СШАВладимир ПутинМосква
 
 
