Рейтинг@Mail.ru
В пригороде Кишинева зарегистрировали новую вспышку африканской чумы свиней - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/chuma-2076233185.html
В пригороде Кишинева зарегистрировали новую вспышку африканской чумы свиней
В пригороде Кишинева зарегистрировали новую вспышку африканской чумы свиней - РИА Новости, 23.02.2026
В пригороде Кишинева зарегистрировали новую вспышку африканской чумы свиней
Вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в пригороде Кишинева, городе Сынжера, в частном домохозяйстве, зараженные животные были убиты, сообщает... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T16:40:00+03:00
2026-02-23T16:40:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019370778_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_64facf8eb5689c35a5eb33b847049b90.jpg
https://ria.ru/20260222/pozhar-2076122713.html
https://ria.ru/20260221/sepsis-2075910639.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019370778_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5fa72fe4fe3c209a48a68f7f5505eff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В пригороде Кишинева зарегистрировали новую вспышку африканской чумы свиней

New TV: новая вспышка африканской чумы свиней произошла в пригороде Кишинева

© РИА Новости / Ростислав НетисовПоросенок
Поросенок - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Поросенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в пригороде Кишинева, городе Сынжера, в частном домохозяйстве, зараженные животные были убиты, сообщает телеканал New TV.
"В сельской местности города Сынжера была обнаружена и вспышка чумы свиней. После вмешательства властей в одном из домов были забиты четыре крупные свиньи и несколько поросят", - сообщает телеканал.
Корова - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Нижегородской области 35 коров погибли при пожаре
22 февраля, 19:46
Местный житель обратился к администрации после того, как обнаружил одно из животных мертвым. Ветеринарные специалисты взяли образцы для подтверждения заболевания, распорядились о забое всех животных в домохозяйстве, их захоронении и полной дезинфекции помещения. Ветеринары следят за ситуацией, чтобы предотвратить распространение вируса.
В течение 2025 года в Молдавии была зарегистрирована 51 вспышка африканской чумы свиней, 36 — у домашних свиней и 15 — у диких животных.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
СМИ: британке ампутировали конечности после того, как ее облизала собака
21 февраля, 02:19
 
В миреМолдавияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала