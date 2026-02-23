В пригороде Кишинева зарегистрировали новую вспышку африканской чумы свиней

КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в пригороде Кишинева, городе Сынжера, в частном домохозяйстве, зараженные животные были убиты, сообщает телеканал Вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в пригороде Кишинева, городе Сынжера, в частном домохозяйстве, зараженные животные были убиты, сообщает телеканал New TV

"В сельской местности города Сынжера была обнаружена и вспышка чумы свиней. После вмешательства властей в одном из домов были забиты четыре крупные свиньи и несколько поросят", - сообщает телеканал.

Местный житель обратился к администрации после того, как обнаружил одно из животных мертвым. Ветеринарные специалисты взяли образцы для подтверждения заболевания, распорядились о забое всех животных в домохозяйстве, их захоронении и полной дезинфекции помещения. Ветеринары следят за ситуацией, чтобы предотвратить распространение вируса.

В течение 2025 года в Молдавии была зарегистрирована 51 вспышка африканской чумы свиней, 36 — у домашних свиней и 15 — у диких животных.