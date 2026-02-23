Рейтинг@Mail.ru
Житель Брянской области погиб при атаке беспилотников ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 23.02.2026 (обновлено: 14:58 23.02.2026)
Житель Брянской области погиб при атаке беспилотников ВСУ
Житель Брянской области погиб при атаке беспилотников ВСУ - РИА Новости, 23.02.2026
Житель Брянской области погиб при атаке беспилотников ВСУ
ВСУ атаковали деревню Горицы Погарского района Брянской области при помощи дронов-камикадзе, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 23.02.2026
происшествия
брянская область
погарский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
погарский район
россия
происшествия, брянская область, погарский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия
Происшествия, Брянская область, Погарский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия
Житель Брянской области погиб при атаке беспилотников ВСУ

Житель брянской деревни Горицы погиб при атаке дронов ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. ВСУ атаковали деревню Горицы Погарского района Брянской области при помощи дронов-камикадзе, сообщил глава региона Александр Богомаз.
"В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшего, пообещав оказать всю необходимую поддержку и материальную помощь.

Оперативные и экстренные службы приступили к работе.
ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
