Житель Брянской области погиб при атаке беспилотников ВСУ
Житель Брянской области погиб при атаке беспилотников ВСУ - РИА Новости, 23.02.2026
Житель Брянской области погиб при атаке беспилотников ВСУ
ВСУ атаковали деревню Горицы Погарского района Брянской области при помощи дронов-камикадзе, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 23.02.2026
Житель брянской деревни Горицы погиб при атаке дронов ВСУ