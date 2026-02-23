Рейтинг@Mail.ru
Власти Британии не исключают ответные пошлины в отношении США - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/britaniya-2076229344.html
Власти Британии не исключают ответные пошлины в отношении США
Власти Британии не исключают ответные пошлины в отношении США - РИА Новости, 23.02.2026
Власти Британии не исключают ответные пошлины в отношении США
В канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера в понедельник заявили, что власти не исключают возможного введения ответных пошлин в отношении США после РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T16:27:00+03:00
2026-02-23T16:27:00+03:00
в мире
сша
лондон
дональд трамп
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_8b1f5b004ca75b16767f121d168fed77.jpg
https://ria.ru/20260223/tramp-2076222674.html
https://ria.ru/20260223/tramp-2076223241.html
сша
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d600a31dd0a1ebc0332ad8d7c1cc7382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, лондон, дональд трамп, кир стармер
В мире, США, Лондон, Дональд Трамп, Кир Стармер
Власти Британии не исключают ответные пошлины в отношении США

Sky News: власти Британии не исключают ответные пошлины в отношении США

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. В канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера в понедельник заявили, что власти не исключают возможного введения ответных пошлин в отношении США после введения новых американских пошлин в размере 15%.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира с 10% до 15%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Трамп оценил свои полномочия после решения Верховного суда по пошлинам
Вчера, 15:18
"Мы ничего не исключаем", - заявил представитель Даунинг-стрит на вопрос о том, рассматривает ли Лондон ответные пошлины. Его слова приводит телеканал Sky News.
В канцелярии также подчеркнули, что, поскольку британская промышленность не хочет торговой войны, "Лондон сосредоточен на конструктивном взаимодействии с американскими коллегами".
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
Президент США Дональд Трамп на пресс-брифинге в Белом доме после решения Верховного суда - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Трамп рассказал, как он может делать "ужасные вещи" с другими государствами
Вчера, 15:23
 
В миреСШАЛондонДональд ТрампКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала