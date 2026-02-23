Власти Британии не исключают ответные пошлины в отношении США

ЛОНДОН, 23 фев - РИА Новости. В канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера в понедельник заявили, что власти не исключают возможного введения ответных пошлин в отношении США после введения новых американских пошлин в размере 15%.

В канцелярии также подчеркнули, что, поскольку британская промышленность не хочет торговой войны, "Лондон сосредоточен на конструктивном взаимодействии с американскими коллегами".

В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.