В Запорожской области украинский БПЛА атаковал машину скорой помощи
Автомобиль скорой помощи поврежден в результате атаки БПЛА противника в Запорожской области, врачи не пострадали, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 23.02.2026
