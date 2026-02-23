Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области украинский БПЛА атаковал машину скорой помощи
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 23.02.2026 (обновлено: 14:20 23.02.2026)
В Запорожской области украинский БПЛА атаковал машину скорой помощи
В Запорожской области украинский БПЛА атаковал машину скорой помощи
В Запорожской области украинский БПЛА атаковал машину скорой помощи
Автомобиль скорой помощи поврежден в результате атаки БПЛА противника в Запорожской области, врачи не пострадали, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 23.02.2026
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Запорожской области украинский БПЛА атаковал машину скорой помощи

Балицкий: беспилотник ВСУ повредил машину скорой помощи в Запорожской области

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи поврежден в результате атаки БПЛА противника в Запорожской области, врачи не пострадали, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Сегодня в результате атаки БПЛА противника пострадал автомобиль скорой медицинской помощи в селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа. Машина ехала на экстренный вызов к пациенту. К счастью, благодаря оперативным действиям фельдшерская бригада успела самостоятельно покинуть автомобиль и укрыться в ближайшем частном доме", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Врачи не пострадали, добавил глава региона.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У
Силы ПВО уничтожили БПЛА в четырех районах Ростовской области
Вчера, 06:05
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
