В промзоне в Альметьевске произошло возгорание из-за падения обломков дрона
В промзоне в Альметьевске произошло возгорание из-за падения обломков дрона - РИА Новости, 23.02.2026
В промзоне в Альметьевске произошло возгорание из-за падения обломков дрона
В промзоне Альметьевска в Татарстане произошло возгорание в результате падения обломков БПЛА, сообщает администрация города. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T07:30:00+03:00
2026-02-23T07:30:00+03:00
2026-02-23T07:34:00+03:00
происшествия
альметьевск
альметьевский район
альметьевск
альметьевский район
Новости
ru-RU
происшествия, альметьевск, альметьевский район
Происшествия, Альметьевск, Альметьевский район
В промзоне в Альметьевске произошло возгорание из-за падения обломков дрона
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В промзоне Альметьевска в Татарстане произошло возгорание в результате падения обломков БПЛА, сообщает администрация города.
«
"Дежурными средствами ПВО нейтрализованы БПЛА в небе над Альметьевским районом. В результате падения обломков на территории промышленной зоны возникло локальное возгорание", — говорится в публикации в ее Telegram-канале.
На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.