В промзоне в Альметьевске произошло возгорание из-за падения обломков дрона
07:30 23.02.2026 (обновлено: 07:34 23.02.2026)
В промзоне в Альметьевске произошло возгорание из-за падения обломков дрона
В промзоне Альметьевска в Татарстане произошло возгорание в результате падения обломков БПЛА, сообщает администрация города. РИА Новости, 23.02.2026
происшествия
альметьевск
альметьевский район
альметьевск
альметьевский район
происшествия, альметьевск, альметьевский район
Происшествия, Альметьевск, Альметьевский район
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В промзоне Альметьевска в Татарстане произошло возгорание в результате падения обломков БПЛА, сообщает администрация города.
"Дежурными средствами ПВО нейтрализованы БПЛА в небе над Альметьевским районом. В результате падения обломков на территории промышленной зоны возникло локальное возгорание", — говорится в публикации в ее Telegram-канале.

На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Альметьевск
 
 
