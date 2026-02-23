https://ria.ru/20260223/borschevik-2076277187.html
В Нижегородской области борщевик хотят причислить к "растениям-иноагентам"
В Нижегородской области борщевик хотят причислить к "растениям-иноагентам" - РИА Новости, 23.02.2026
В Нижегородской области борщевик хотят причислить к "растениям-иноагентам"
Борщевик Сосновского планируют внести в список "растений-иноагентов" в Нижегородской области, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений... РИА Новости, 23.02.2026
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Борщевик Сосновского планируют внести в список "растений-иноагентов" в Нижегородской области, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин.
"В законодательстве области скоро появится понятие о растениях-иноагентах, угрожающих экологии и здоровью людей. Перечень зловредов будет утверждать правительство региона. Первый и главный кандидат – борщевик Сосновского", - написал Люлин
в своем Telegram-канале
.
Он сообщил, что проект поправок в законы "Об экологической безопасности" и "Об особо охраняемых природных территориях" рекомендован парламенту профильным комитетом регионального парламента ко второму чтению.
Люлин отметил, что от ожогов борщевика страдают и взрослые, и дети.
"Сколько лет на борьбу с ним выделяются бюджетные средства, но из-за отсутствия системы деньги просто уходили, как вода в песок. Борщевик даже не был формально признан карантинным объектом. Поправки в законы области ставят в этом вопросе точку. Растение не просто признается чужеродным, но у каждого владельца земли еще и появляется обязанность его уничтожать", - подчеркнул спикер регионального парламента.
Он напомнил, что за халатное отношение владельцев земельных участков к опасным растениям вводится материальная ответственность.
Ранее в Госдуме
сообщили, что владельцам земельных участков в России
с 1 марта может грозить штраф до 700 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений.
Президент России Владимир Путин
31 июля 2025 года подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, которые наносят ущерб окружающей среде. В настоящее время борьба с произрастанием сорных растений регулируется только в отношении сельскохозяйственных земель.