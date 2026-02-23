Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области борщевик хотят причислить к "растениям-иноагентам"
22:19 23.02.2026 (обновлено: 22:20 23.02.2026)
В Нижегородской области борщевик хотят причислить к "растениям-иноагентам"
В Нижегородской области борщевик хотят причислить к "растениям-иноагентам"
россия, нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , госдума рф, владимир путин, общество
Россия, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Госдума РФ, Владимир Путин, Общество
В Нижегородской области борщевик хотят причислить к "растениям-иноагентам"

Люлин: в Нижегородской области борщевик могут причислить к растениям-иноагентам

Борщевик в Подмосковье
Борщевик в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Борщевик в Подмосковье. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Борщевик Сосновского планируют внести в список "растений-иноагентов" в Нижегородской области, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин.
"В законодательстве области скоро появится понятие о растениях-иноагентах, угрожающих экологии и здоровью людей. Перечень зловредов будет утверждать правительство региона. Первый и главный кандидат – борщевик Сосновского", - написал Люлин в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что проект поправок в законы "Об экологической безопасности" и "Об особо охраняемых природных территориях" рекомендован парламенту профильным комитетом регионального парламента ко второму чтению.
Люлин отметил, что от ожогов борщевика страдают и взрослые, и дети.
"Сколько лет на борьбу с ним выделяются бюджетные средства, но из-за отсутствия системы деньги просто уходили, как вода в песок. Борщевик даже не был формально признан карантинным объектом. Поправки в законы области ставят в этом вопросе точку. Растение не просто признается чужеродным, но у каждого владельца земли еще и появляется обязанность его уничтожать", - подчеркнул спикер регионального парламента.
Он напомнил, что за халатное отношение владельцев земельных участков к опасным растениям вводится материальная ответственность.
Ранее в Госдуме сообщили, что владельцам земельных участков в России с 1 марта может грозить штраф до 700 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений.
Президент России Владимир Путин 31 июля 2025 года подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, которые наносят ущерб окружающей среде. В настоящее время борьба с произрастанием сорных растений регулируется только в отношении сельскохозяйственных земель.
Россия, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области), Госдума РФ, Владимир Путин, Общество
 
 
