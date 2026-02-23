https://ria.ru/20260223/bespilotnik-2076276424.html
В Гагрском районе Абхазии упал беспилотник
В Гагрском районе Абхазии упал беспилотник - РИА Новости, 23.02.2026
В Гагрском районе Абхазии упал беспилотник
Беспилотный летательный аппарат упал в Гагрском районе Абхазии, передает местное агентство "Апсныпресс". РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T22:10:00+03:00
2026-02-23T22:10:00+03:00
2026-02-23T22:10:00+03:00
в мире
абхазия
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20260223/bpla-2076217114.html
https://ria.ru/20260223/krasnodar-2076189421.html
абхазия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, сочи
В Гагрском районе Абхазии упал беспилотник
Апсныпресс: в Гагрском районе Абхазии упал БПЛА
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Беспилотный летательный аппарат упал в Гагрском районе Абхазии, передает местное агентство "Апсныпресс
".
"В ходе осмотра территории были обнаружены обломки, которые, по предварительной версии, принадлежат БПЛА", - сообщило агентство со ссылкой на источник.
По данным агентства, падение произошло в районе первой смотровой площадки на горе Мамзышха. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Службы госбезопасности, МВД и МЧС.
"Информации о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступало. Силовые ведомства продолжают работу на месте инцидента", - отметило агентство.
Ранее на территории росийских Сириуса и Сочи
, расположенных недалеко от границы с Абхазией
, был объявлен режим атаки БПЛА. В этой связи после первого периода был остановлен матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между командами "Сочи" и ЦСКА.