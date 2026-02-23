В Гагрском районе Абхазии упал беспилотник

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат упал в Гагрском районе Абхазии, передает местное агентство " Беспилотный летательный аппарат упал в Гагрском районе Абхазии, передает местное агентство " Апсныпресс ".

"В ходе осмотра территории были обнаружены обломки, которые, по предварительной версии, принадлежат БПЛА", - сообщило агентство со ссылкой на источник.

По данным агентства, падение произошло в районе первой смотровой площадки на горе Мамзышха. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Службы госбезопасности, МВД и МЧС.

"Информации о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступало. Силовые ведомства продолжают работу на месте инцидента", - отметило агентство.