В Гагрском районе Абхазии упал беспилотник
22:10 23.02.2026
В Гагрском районе Абхазии упал беспилотник
Беспилотный летательный аппарат упал в Гагрском районе Абхазии, передает местное агентство "Апсныпресс". РИА Новости, 23.02.2026
в мире
абхазия
сочи
абхазия
сочи
в мире, абхазия, сочи
В мире, Абхазия, Сочи
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент беспилотника
Фрагмент беспилотника - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат упал в Гагрском районе Абхазии, передает местное агентство "Апсныпресс".
"В ходе осмотра территории были обнаружены обломки, которые, по предварительной версии, принадлежат БПЛА", - сообщило агентство со ссылкой на источник.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Запорожской области украинский БПЛА атаковал машину скорой помощи
Вчера, 14:19
По данным агентства, падение произошло в районе первой смотровой площадки на горе Мамзышха. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Службы госбезопасности, МВД и МЧС.
"Информации о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступало. Силовые ведомства продолжают работу на месте инцидента", - отметило агентство.
Ранее на территории росийских Сириуса и Сочи, расположенных недалеко от границы с Абхазией, был объявлен режим атаки БПЛА. В этой связи после первого периода был остановлен матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между командами "Сочи" и ЦСКА.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Краснодаре обломки БПЛА повредили окна частного дома
Вчера, 10:57
 
