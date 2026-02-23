https://ria.ru/20260223/belousov-2076156110.html
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов со Днем защитника Отечества
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов со Днем защитника Отечества
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов со Днем защитника Отечества
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 23 февраля.
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов со Днем защитника Отечества
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 23 февраля.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю с праздником! Благодарю за добросовестную службу! Искренне желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых свершений", — говорится в поздравлении Белоусова на канале Минобороны на платформе MAX
.
Глава ведомства подчеркнул, что всенародный праздник День защитника Отечества олицетворяет доблестные вехи истории России
, преемственность лучших ратных традиций, а также служит сохранению памяти о мужестве воинов, в разные годы самоотверженно боровшихся за свободу и независимость Отчизны.
"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы... Равняясь на подвиги героев, нынешнее поколение военнослужащих с честью выполняет свой воинский долг, при решении поставленных задач неизменно демонстрирует высокий профессионализм, стойкость и взаимовыручку. В условиях специальной военной операции военнослужащие действуют четко и решительно, проявляют несгибаемую волю, отвагу и преданность Родине, надежно защищают военно-политические интересы государства и мирную жизнь граждан", — сказал Белоусов.
Министр также выразил уверенность, что российские военные и в дальнейшем будут защищать страну и способствовать ее независимому развитию.