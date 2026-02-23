Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов со Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 23.02.2026 (обновлено: 04:50 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/belousov-2076156110.html
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов со Днем защитника Отечества
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов со Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2026
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов со Днем защитника Отечества
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 23 февраля. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T02:18:00+03:00
2026-02-23T04:50:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065714120_0:0:2464:1386_1920x0_80_0_0_67d1a6eaa4428ab6bf26cdba4769b56e.jpg
https://ria.ru/20260223/putin-2076144851.html
https://ria.ru/20260222/den-zaschitnika-otechestva-23-fevralya-2075710970.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065714120_0:0:2192:1643_1920x0_80_0_0_fe94c5aba9efd15b4f7647e6473e1297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов, день защитника отечества
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, День защитника Отечества
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов со Днем защитника Отечества

Белоусов: российские бойцы исполняют долг, проявляя несгибаемую волю

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 23 февраля.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю с праздником! Благодарю за добросовестную службу! Искренне желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых свершений", — говорится в поздравлении Белоусова на канале Минобороны на платформе MAX.
Глава ведомства подчеркнул, что всенародный праздник День защитника Отечества олицетворяет доблестные вехи истории России, преемственность лучших ратных традиций, а также служит сохранению памяти о мужестве воинов, в разные годы самоотверженно боровшихся за свободу и независимость Отчизны.
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Вчера, 00:04
"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы... Равняясь на подвиги героев, нынешнее поколение военнослужащих с честью выполняет свой воинский долг, при решении поставленных задач неизменно демонстрирует высокий профессионализм, стойкость и взаимовыручку. В условиях специальной военной операции военнослужащие действуют четко и решительно, проявляют несгибаемую волю, отвагу и преданность Родине, надежно защищают военно-политические интересы государства и мирную жизнь граждан", — сказал Белоусов.
Министр также выразил уверенность, что российские военные и в дальнейшем будут защищать страну и способствовать ее независимому развитию.
Праздничный салют в честь Дня Защитника Отечества в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
День защитника Отечества — 23 февраля: история, традиции и смысл праздника
22 февраля, 14:18
 
БезопасностьРоссияАндрей БелоусовДень защитника Отечества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала