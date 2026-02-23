В Белоруссии заявили, что в мире видна ядерная угроза

МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Мир вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета.

"На фоне деградации системы международных обязательств и правовых гарантий в области безопасности, игнорирования международного права мир вновь вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза", - сказал Секрета, текст выступления которого на сегменте высокого уровня конференции ООН по разоружению распространила пресс-служба белорусского МИД.

Он высказал сожаление, что чуть больше двух недель назад прекратил существование российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях. "Надеемся, что образовавшийся впервые с начала 70-х годов XX века опасный вакуум в сфере контроля над ядерными вооружениями будет заполнен новым многосторонним документом", - сказал замминистра.

По его словам, механизмы нераспространения, контроля над вооружениями и разоружения, долгое время служившие соединительной тканью архитектуры международной и региональной безопасности, разваливаются и приходят в упадок на глазах, но этот процесс был начат задолго до этого дня.