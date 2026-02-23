Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии заявили, что в мире видна ядерная угроза - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/belorussiya-2076260429.html
В Белоруссии заявили, что в мире видна ядерная угроза
В Белоруссии заявили, что в мире видна ядерная угроза - РИА Новости, 23.02.2026
В Белоруссии заявили, что в мире видна ядерная угроза
Мир вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T19:51:00+03:00
2026-02-23T19:51:00+03:00
в мире
белоруссия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020958989_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d97962e00be8790249e3b6231f0d3fd.jpg
https://ria.ru/20260223/sekreta-2076221048.html
https://ria.ru/20260223/belorussiya-2076256518.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020958989_125:89:2736:2047_1920x0_80_0_0_c0553ee6a65df521847f9819a0263ac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, оон
В мире, Белоруссия, ООН
В Белоруссии заявили, что в мире видна ядерная угроза

Секрета: мир вернулся в точку, где видна ядерная угроза

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь
Флаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Мир вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета.
"На фоне деградации системы международных обязательств и правовых гарантий в области безопасности, игнорирования международного права мир вновь вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза", - сказал Секрета, текст выступления которого на сегменте высокого уровня конференции ООН по разоружению распространила пресс-служба белорусского МИД.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Белоруссия выступила за новые договоренности по контролю над вооружениями
Вчера, 15:02
Он высказал сожаление, что чуть больше двух недель назад прекратил существование российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях. "Надеемся, что образовавшийся впервые с начала 70-х годов XX века опасный вакуум в сфере контроля над ядерными вооружениями будет заполнен новым многосторонним документом", - сказал замминистра.
По его словам, механизмы нераспространения, контроля над вооружениями и разоружения, долгое время служившие соединительной тканью архитектуры международной и региональной безопасности, разваливаются и приходят в упадок на глазах, но этот процесс был начат задолго до этого дня.
"Надежда, что новая система международных отношений периода после "холодной войны" будет основана на взаимном уважении и сотрудничестве, а не соперничестве, породила ложное ощущение самоуспокоенности. Мир и безопасность стали восприниматься как данность. Так называемые победители в "холодной войне" решили отказаться от принципа равной и неделимой безопасности, пренебречь законными озабоченностями других стран в области безопасности", - констатировал Секрета.
Флаги США и России - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
МИД Белоруссии поддержал решение США и России о военном диалоге
Вчера, 19:29
 
В миреБелоруссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала