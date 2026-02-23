МИД Белоруссии поддержал решение США и России о военном диалоге

МИНСК, 23 фев - РИА Новости. Белоруссия приветствует договоренность США и России о восстановлении диалога по линии военных на высоком уровне, заявил заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета.

Европейское командование американских ВС 5 февраля объявило, что США Россия договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии. Командование отметило, что возобновление канала коммуникации происходит вследствие прогресса в переговорах по Украине

"Мы приветствуем недавние договоренности США и России о восстановлении диалога по линии военных на высоком уровне. Это важный сигнал, направленный на восстановление доверия и деэскалацию напряженности", - сказал Секрета, текст выступления которого в Женеве на cегменте высокого уровня Конференции ООН по разоружению распространила пресс-служба белорусского МИД.

Секрета также отметил, что преодоление международных противоречий и кризиса доверия в мире возможно только путем дипломатии и диалога.

"Альтернатив этому нет и быть не может. Именно поэтому Белоруссия является последовательным приверженцем такого подхода", - подчеркнул заместитель министра иностранных дел.

Дипломат добавил, что Минск рассчитывает также на продолжение профессиональных дискуссий о будущем евразийской безопасности в ходе ставшей традиционной IV Минской конференции, которую планируют провести осенью.

В подкрепление миролюбивой позиции Минска замглавы МИД отметил, что тема запрещения разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия станет одним из белорусских приоритетов на разоруженческих площадках в этом году.