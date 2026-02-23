https://ria.ru/20260223/belorussiya-2076256518.html
МИД Белоруссии поддержал решение США и России о военном диалоге
МИД Белоруссии поддержал решение США и России о военном диалоге - РИА Новости, 23.02.2026
МИД Белоруссии поддержал решение США и России о военном диалоге
23.02.2026
МИД Белоруссии поддержал решение США и России о военном диалоге
Секрета: Белоруссия приветствует договоренность США и России о диалоге военных
МИНСК, 23 фев - РИА Новости. Белоруссия приветствует договоренность США и России о восстановлении диалога по линии военных на высоком уровне, заявил заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета.
Европейское командование американских ВС 5 февраля объявило, что США
и Россия
договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии. Командование отметило, что возобновление канала коммуникации происходит вследствие прогресса в переговорах по Украине
.
"Мы приветствуем недавние договоренности США и России о восстановлении диалога по линии военных на высоком уровне. Это важный сигнал, направленный на восстановление доверия и деэскалацию напряженности", - сказал Секрета, текст выступления которого в Женеве
на cегменте высокого уровня Конференции ООН
по разоружению распространила пресс-служба белорусского МИД.
Секрета также отметил, что преодоление международных противоречий и кризиса доверия в мире возможно только путем дипломатии и диалога.
"Альтернатив этому нет и быть не может. Именно поэтому Белоруссия
является последовательным приверженцем такого подхода", - подчеркнул заместитель министра иностранных дел.
Дипломат добавил, что Минск
рассчитывает также на продолжение профессиональных дискуссий о будущем евразийской безопасности в ходе ставшей традиционной IV Минской конференции, которую планируют провести осенью.
В подкрепление миролюбивой позиции Минска замглавы МИД отметил, что тема запрещения разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия станет одним из белорусских приоритетов на разоруженческих площадках в этом году.
"В ходе 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Белоруссия планирует представить традиционный проект резолюции "Запрещение разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия: доклад Конференции по разоружению", - рассказал Секрета.