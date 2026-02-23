Лукашенко заявил о создании армии, способной охладить пыл любого агрессора

МИНСК, 23 фев - РИА Новости. Белоруссия создает армию, способную охладить пыл любого агрессора, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Убежден, что противостоять агрессору может только современная, мобильная, хорошо оснащенная армия. Такая, какую мы с вами создавали все эти годы. Армия, способная охладить пыл любого агрессора", — говорится в тексте поздравления с Днем защитников Отечества и вооруженных сил на сайте главы государства.
Он предупредил, что сейчас определенные западные силы вновь занимаются наращиванием сил, чтобы нанести удар по восточным странам.
"Воочию это видим сегодня, когда на пограничных рубежах нашей родной Беларуси наследники нацистов вновь пытаются сформировать бронированный кулак для броска на Восток. Мы все это знаем, отслеживаем и понимаем", — отметил Лукашенко.
Залогом мирного будущего Белоруссии он назвал мощь вооруженных сил, единство и сплоченность народа.
Глава государства напомнил, что в стране всегда почитались воины, которые вставали на Родины защиту.