В Белгородской области два мирных жителя пострадали от атак дронов ВСУ

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На месте атаки повреждены кровля частного дома и легковой автомобиль, добавил глава региона.

Гладков отметил, что в Грайворонском округе в селе Замостье дрон атаковал автомобиль, мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода, необходимую помощь оказывают. Транспортное средство повреждено, уточнил глава области.