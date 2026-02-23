https://ria.ru/20260223/belgorodskaya-2076210155.html
В Белгородской области два мирных жителя пострадали от атак дронов ВСУ
В Белгородской области два мирных жителя пострадали от атак дронов ВСУ
Два мирных жителя пострадали от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.02.2026
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Два мирных жителя пострадали от ударов беспилотников ВСУ
. В селе Таврово Белгородского округа в результате детонации беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Бригада скорой (помощи) доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода
. Помощь оказывается", - написал Гладков
в канале на платформе MAX
.
На месте атаки повреждены кровля частного дома и легковой автомобиль, добавил глава региона.
Гладков отметил, что в Грайворонском округе в селе Замостье дрон атаковал автомобиль, мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода, необходимую помощь оказывают. Транспортное средство повреждено, уточнил глава области.