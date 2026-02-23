Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде после ночной атаки ВСУ поврежден купол храма - РИА Новости, 23.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 23.02.2026
В Белгороде после ночной атаки ВСУ поврежден купол храма
В Белгороде после ночной атаки ВСУ поврежден купол храма
Купол храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии поврежден в результате ночной атаки со стороны Украины на Белгород, сообщил в Telegram-канале РИА Новости, 23.02.2026
В Белгороде после ночной атаки ВСУ поврежден купол храма

Вид на Белгород
Вид на Белгород. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Купол храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии поврежден в результате ночной атаки со стороны Украины на Белгород, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Белгород подвергся двум массированным ракетным обстрелам с применением 15 боеприпасов и атакам 10 беспилотников, 5 из которых сбиты. Повреждены... купол храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии", - написал Гладков в сводке за прошедшие сутки об ударах ВСУ по региону.
Также, по данным губернатора, пострадали 13 квартир в восьми многоквартирных домах, два частных дома, 38 автомобилей, социальный и три коммерческих объекта, техника на территории производственного предприятия.
