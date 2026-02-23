https://ria.ru/20260223/belgorod-2076209470.html
В Белгороде после ночной атаки ВСУ поврежден купол храма
Купол храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии поврежден в результате ночной атаки со стороны Украины на Белгород, сообщил в Telegram-канале РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T13:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
белгород
белгородская область
Гладков: в Белгороде повредило купол храма при ракетном обстреле со стороны ВСУ