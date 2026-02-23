Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Белгорода поврежден фасад соцобъекта - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:48 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/belgorod-2076153489.html
При обстреле Белгорода поврежден фасад соцобъекта
При обстреле Белгорода поврежден фасад соцобъекта - РИА Новости, 23.02.2026
При обстреле Белгорода поврежден фасад соцобъекта
Фасад социального объекта и остекление двух многоквартирных домов повреждены в результате обстрела Белгорода, информация о пострадавших не поступала, сообщил... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T01:48:00+03:00
2026-02-23T01:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
https://ria.ru/20260223/belgorod-2076147704.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
При обстреле Белгорода поврежден фасад соцобъекта

При обстреле Белгорода повреждены фасад соцобъекта и остекление двух домов

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Фасад социального объекта и остекление двух многоквартирных домов повреждены в результате обстрела Белгорода, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"По уточненной информации, в результате массированного ракетного обстрела в Белгороде в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Кроме того, выбиты окна и повреждён фасад социального объекта. В Белгородском округе в поселке Дубовое повреждено лобовое стекло автомобиля, в селах Никольское и Таврово - кровли частных домовладений. Информация о пострадавших на данный момент не поступала", - написал Гладков на платформе Max.
Губернатор уточнил, что в Белгороде в результате удара БПЛА повреждена техника на территории производственного предприятия. Оперативные службы продолжают работать на местах.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Белгород подвергся ракетной атаке, повреждена инфраструктура города
Вчера, 00:36
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала