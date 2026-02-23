Рейтинг@Mail.ru
Белгород подвергся ракетной атаке, повреждена инфраструктура города
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 23.02.2026 (обновлено: 01:39 23.02.2026)
Белгород подвергся ракетной атаке, повреждена инфраструктура города
Белгород подвергся ракетной атаке, повреждена инфраструктура города - РИА Новости, 23.02.2026
Белгород подвергся ракетной атаке, повреждена инфраструктура города
Ракетная атака на Белгород привела к повреждению энергетической инфраструктуры города, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
белгород
белгородская область
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
Белгород подвергся ракетной атаке, повреждена инфраструктура города

В Белгороде после сильного ракетного обстрела повреждена инфраструктура

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ракетная атака на Белгород привела к повреждению энергетической инфраструктуры города, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей. Масштаб повреждений в полном объеме сможем оценить в светлое время суток", — написал он на платформе Max.

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
При атаке дрона ВСУ погиб житель Белгородской области
Вчера, 16:13
Пострадали также фасад соцобъекта и остекление двух многоквартирных домов.
Глава региона добавил, что на местах работают все оперативные службы.
Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
