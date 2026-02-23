Белгород подвергся ракетной атаке, повреждена инфраструктура города

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ракетная атака на Белгород привела к повреждению энергетической инфраструктуры города, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей. Масштаб повреждений в полном объеме сможем оценить в светлое время суток", — написал он на платформе Max.
Пострадали также фасад соцобъекта и остекление двух многоквартирных домов.
Глава региона добавил, что на местах работают все оперативные службы.
Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
