Россиянам рассказали, как украинские мошенники обманывают туристов на Бали

ДЖАКАРТА, 23 фев — РИА Новости. Граждане Украины, переехавшие на индонезийский остров Бали, могут обманывать туристов из России через мошенничество с криптовалютой, шантаж и наркобизнес, рассказал РИА Новости живущий на Бали российский предприниматель Глеб Реутов.

По его словам, такие преступники обычно не действуют "политически", однако российским туристам стоит быть осторожными и проявлять бдительность.