Россиянам рассказали, как украинские мошенники обманывают туристов на Бали

ДЖАКАРТА, 23 фев — РИА Новости. Граждане Украины, переехавшие на индонезийский остров Бали, могут обманывать туристов из России через мошенничество с криптовалютой, шантаж и наркобизнес, рассказал РИА Новости живущий на Бали российский предприниматель Глеб Реутов.
"Хотя по большей части те из нас на Бали, кто, скажем так, говорит на русском языке, стараются держаться вместе и заниматься нормальными делами, находятся и "особо одаренные" товарищи. Таким действительно не сидится спокойно даже на Бали. Видимо, скучают сильно по атмосфере на родине, вот и занимаются мошенничеством с криптовалютой и наркобизнесом", - сказал Реутов, добавив, что много таких людей с Украины переехали на Бали в 2022 году.
По его словам, такие преступники обычно не действуют "политически", однако российским туристам стоит быть осторожными и проявлять бдительность.
"Бывали случаи, когда наши ребята переводили деньги за якобы экскурсию с русскоязычным гидом, а потом оказывалось, что никакой экскурсии нет, а есть письма и звонки с обвинениями в том, что они как-будто перевели деньги ВСУ. То есть классический шантаж", - поделился собеседник агентства.