Россиянам рассказали, как украинские мошенники обманывают туристов на Бали

Реутов: украинские мошенники через криптовалюту обманывают россиян на Бали

© Pixabay / Sam WalkerОтдых на Бали
Отдых на Бали - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Pixabay / Sam Walker
Отдых на Бали. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 23 фев — РИА Новости. Граждане Украины, переехавшие на индонезийский остров Бали, могут обманывать туристов из России через мошенничество с криптовалютой, шантаж и наркобизнес, рассказал РИА Новости живущий на Бали российский предприниматель Глеб Реутов.
"Хотя по большей части те из нас на Бали, кто, скажем так, говорит на русском языке, стараются держаться вместе и заниматься нормальными делами, находятся и "особо одаренные" товарищи. Таким действительно не сидится спокойно даже на Бали. Видимо, скучают сильно по атмосфере на родине, вот и занимаются мошенничеством с криптовалютой и наркобизнесом", - сказал Реутов, добавив, что много таких людей с Украины переехали на Бали в 2022 году.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
На Бали начались рейды после похищения куратора украинских мошенников
Вчера, 07:55
По его словам, такие преступники обычно не действуют "политически", однако российским туристам стоит быть осторожными и проявлять бдительность.
"Бывали случаи, когда наши ребята переводили деньги за якобы экскурсию с русскоязычным гидом, а потом оказывалось, что никакой экскурсии нет, а есть письма и звонки с обвинениями в том, что они как-будто перевели деньги ВСУ. То есть классический шантаж", - поделился собеседник агентства.
Сотрудник полиции на Бали - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
На Бали ищут украинцев, подозреваемых в связи с мошенническими кол-центрами
21 февраля, 22:27
 
