Рейтинг@Mail.ru
Вучич обсудил с Лихачевым сферы применения атома - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 23.02.2026 (обновлено: 15:01 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/atom-2076220122.html
Вучич обсудил с Лихачевым сферы применения атома
Вучич обсудил с Лихачевым сферы применения атома - РИА Новости, 23.02.2026
Вучич обсудил с Лихачевым сферы применения атома
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым применение мирного атома в фармакологии,... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T14:53:00+03:00
2026-02-23T15:01:00+03:00
в мире
сербия
россия
александр вучич
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
https://ria.ru/20260223/likhachev-2076215628.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, александр вучич, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Сербия, Россия, Александр Вучич, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Вучич обсудил с Лихачевым сферы применения атома

Вучич обсудил с Лихачевым применение атома в медицине и производстве энергии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 23 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым применение мирного атома в фармакологии, здравоохранении и производстве энергии.
Президент Сербии провел встречу с главой российской госкорпорации в понедельник.
"В занимательной дискуссии мы рассмотрели возможности применения атомной энергии в областях фармакологии, здравоохранения и производства энергии. Мы также рассмотрели возможности участия сербских компаний и их обучения для нужд атомной энергетики на территории третьих стран", - написал Вучич в Instagram*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Росатом" готов предложить Сербии различные проекты АЭС, заявил Лихачев
Вчера, 14:07
 
В миреСербияРоссияАлександр ВучичАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала