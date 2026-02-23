Вучич обсудил с Лихачевым сферы применения атома

БЕЛГРАД, 23 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым применение мирного атома в фармакологии, здравоохранении и производстве энергии.