В Брянской области после атаки ВСУ повреждены школа и жилой дом - РИА Новости, 23.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 23.02.2026 (обновлено: 20:43 23.02.2026)
В Брянской области после атаки ВСУ повреждены школа и жилой дом
В Брянской области после атаки ВСУ повреждены школа и жилой дом
брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, суземский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Суземский район
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Школа и жилой дом повреждены в селе Новая Погощь Брянской области в результате повторной атаки ВСУ, люди не пострадали, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Ранее в понедельник в 15.17 мск он сообщал об атаке дронов-камикадзе ВСУ на село Новая Погощь.
"Враг повторно атаковал село Новая Погощь. Украинские террористы нанесли повторный удар по гражданским объектам в селе Новая Погощь Суземского района. В результате минометного обстрела повреждено здание школы и один жилой дом. Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
