В Брянской области после атаки ВСУ повреждены школа и жилой дом
Школа и жилой дом повреждены в селе Новая Погощь Брянской области в результате повторной атаки ВСУ, люди не пострадали, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 23.02.2026
