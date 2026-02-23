https://ria.ru/20260223/ataka-2076159969.html
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала мирная жительница
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 23.02.2026
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала из-за атаки ВСУ на частное домовладение в Белгородской области, необходимая помощь оказывается, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T03:20:00+03:00
2026-02-23T03:20:00+03:00
2026-02-23T03:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20260223/belgorod-2076147704.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала мирная жительница
В Белгородской области при атаке ВСУ на частный дом пострадала мирная жительница
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за атаки ВСУ на частное домовладение в Белгородской области, необходимая помощь оказывается, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Пушкарное Яковлевского округа беспилотник ВСУ
ударил по территории частного домовладения. Пострадала мирная жительница. Женщина получила баротравму и осколочные ранения головы. Бригада скорой доставила её в городскую больницу №2 Белгорода
. Необходимая помощь оказывается", - написал Гладков
в своем канале на платформе Max
.
Он добавил, что в результате детонации загорелась надворная постройка, пожар потушен. Также, по словам губернатора, в доме выбиты окна и посечён фасад, а в четырёх соседних домовладениях повреждены остекление и входные группы.
"Оперативные службы работают на месте. Информация о других последствиях уточняется", - заключил Гладков.