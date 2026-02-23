Россия продолжит укреплять армию и флот, заявил Путин

https://ria.ru/20260223/armiya-2076145590.html
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия продолжит укреплять свои армию и флот с учетом развития международной ситуации, на основе опыта СВО и опираясь на силы отечественной промышленности и науки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы продолжим масштабную работу по укреплению армии и флота с учетом развития международной ситуации, на основе боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, с опорой на мощные силы нашей промышленности, науки, индустриальных и высокотехнологичных компаний", - подчеркнул он в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.