Россия продолжит укреплять армию и флот, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2026
00:15 23.02.2026
Россия продолжит укреплять армию и флот, заявил Путин
Россия продолжит укреплять армию и флот, заявил Путин
2026-02-23T00:15:00+03:00
2026-02-23T00:15:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
день защитника отечества
безопасность, россия, владимир путин, день защитника отечества
Безопасность, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества
Россия продолжит укреплять армию и флот, заявил Путин

Путин: Россия продолжит укреплять армию и флот с учетом международной ситуации

Участники военного парада возле мемориала обороны Севастополя. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия продолжит укреплять свои армию и флот с учетом развития международной ситуации, на основе опыта СВО и опираясь на силы отечественной промышленности и науки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы продолжим масштабную работу по укреплению армии и флота с учетом развития международной ситуации, на основе боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, с опорой на мощные силы нашей промышленности, науки, индустриальных и высокотехнологичных компаний", - подчеркнул он в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.
БезопасностьРоссияВладимир ПутинДень защитника Отечества
 
 
