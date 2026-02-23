Рейтинг@Mail.ru
08:35 23.02.2026 (обновлено: 08:36 23.02.2026)
У берегов Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
У берегов Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 5.11 по времени UTC (8.11 мск) в 86 километрах к юго-западу от Никольского. Очаг залегал на глубине 25,4 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Крупные землетрясения в мире в 2025 году
2 сентября 2025, 14:15
 
