У берегов Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
У берегов Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 23.02.2026
У берегов Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 23.02.2026
У берегов Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1