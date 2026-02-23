https://ria.ru/20260223/aeroport-2076274499.html
В аэропорту Геленджика сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. РИА Новости, 23.02.2026
геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
