В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T02:57:00+03:00
