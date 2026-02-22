В Московском зоопарке появились на свет редкие вараны

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Три редких безухих варана родились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В конце января в Московском зоопарке, подведомственном столичному Департаменту культуры, появились на свет детеныши калимантанского безухого варана. Это второе поколение редких рептилий, которые родились там. Сейчас они живут в отдельном террариуме, за ними наблюдают зоологи", - говорится в сообщении

Отмечается, что сейчас детеныши и их родители живут в специальных служебных помещениях павильона "Террариум".

"Малыши, чей пол пока не определен, чувствуют себя отлично. В возрасте трех недель каждый из них весит около 13–14 граммов при длине тела 12–14 сантиметров. Детеныши уже перенесли первую линьку и начали самостоятельно питаться. Их рацион в Московском зоопарке, как и у взрослых особей, состоит из дождевых червей и улиток", - рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка, ее слова приводятся на сайте.

Уточняется, что безухие вараны появились в Московском зоопарке в 2018 году как конфискованные животные, изъятые в одном из столичных аэропортов. Спустя несколько лет специалистам удалось адаптировать ящериц и получить от них первое потомство.