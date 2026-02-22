https://ria.ru/20260222/zoopark-2076080550.html
В Московском зоопарке появились на свет редкие вараны
В Московском зоопарке появились на свет редкие вараны - РИА Новости, 22.02.2026
В Московском зоопарке появились на свет редкие вараны
Три редких безухих варана родились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T13:53:00+03:00
2026-02-22T13:53:00+03:00
2026-02-22T13:53:00+03:00
хорошие новости
общество
светлана акулова
московский зоопарк
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076079967_95:0:1517:800_1920x0_80_0_0_929608baaeddc55dfaa3fe647855ea2f.jpg
https://ria.ru/20260122/detenyshi-2069493210.html
https://ria.ru/20260107/jascheritsy-2066749383.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076079967_273:0:1340:800_1920x0_80_0_0_fb6f52b17fb49b8fa1211b7a8bd9a17d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, светлана акулова, московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Общество, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва
В Московском зоопарке появились на свет редкие вараны
В Московском зоопарке появились на свет три детеныша редкого безухого варана
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Три редких безухих варана родились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В конце января в Московском зоопарке, подведомственном столичному Департаменту культуры, появились на свет детеныши калимантанского безухого варана. Это второе поколение редких рептилий, которые родились там. Сейчас они живут в отдельном террариуме, за ними наблюдают зоологи", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что сейчас детеныши и их родители живут в специальных служебных помещениях павильона "Террариум".
"Малыши, чей пол пока не определен, чувствуют себя отлично. В возрасте трех недель каждый из них весит около 13–14 граммов при длине тела 12–14 сантиметров. Детеныши уже перенесли первую линьку и начали самостоятельно питаться. Их рацион в Московском зоопарке, как и у взрослых особей, состоит из дождевых червей и улиток", - рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка, ее слова приводятся на сайте.
Уточняется, что безухие вараны появились в Московском зоопарке в 2018 году как конфискованные животные, изъятые в одном из столичных аэропортов. Спустя несколько лет специалистам удалось адаптировать ящериц и получить от них первое потомство.
Кроме того, программа мероприятий в Московском зоопарке способствует реализации в столице целей и задач национального проекта "Семья".