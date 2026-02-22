МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ушедшая из России немецкая компания Wella хочет зарегистрировать в России сразу четыре товарных знака для выпуска средств по уходу за волосами, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.

Заявки на регистрацию товарных знаков с логотипом организации и бренда ILLUMINA COLOR были поданы в ведомство в феврале 2026 года, в качестве заявителя указана компания "Велла Интернэшнл Оперейшнс Свитцерленд Сарл".

Как прокомментировали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, в случае успешной регистрации товарные знаки можно будет использовать для выпуска препаратов для ухода и укладки волос, краски для волос, препаратов для удаления краски и обесцвечивания волос.