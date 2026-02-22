https://ria.ru/20260222/znak-2076042634.html
Wella хочет зарегистрировать в России сразу четыре товарных знака
Wella хочет зарегистрировать в России сразу четыре товарных знака - РИА Новости, 22.02.2026
Wella хочет зарегистрировать в России сразу четыре товарных знака
Ушедшая из России немецкая компания Wella хочет зарегистрировать в России сразу четыре товарных знака для выпуска средств по уходу за волосами, выяснило РИА... РИА Новости, 22.02.2026
Wella хочет зарегистрировать в России сразу четыре товарных знака
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ушедшая из России немецкая компания Wella хочет зарегистрировать в России сразу четыре товарных знака для выпуска средств по уходу за волосами, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Заявки на регистрацию товарных знаков с логотипом организации и бренда ILLUMINA COLOR были поданы в ведомство в феврале 2026 года, в качестве заявителя указана компания "Велла Интернэшнл Оперейшнс Свитцерленд Сарл".
Как прокомментировали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, в случае успешной регистрации товарные знаки можно будет использовать для выпуска препаратов для ухода и укладки волос, краски для волос, препаратов для удаления краски и обесцвечивания волос.
Немецкая парфюмерно-косметическая компания Wella основана в 1880 году. В России
работала с 1994 года, а в мае 2022 года объявила об уходе из страны.