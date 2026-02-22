Рейтинг@Mail.ru
У побережья Малайзии зафиксировали землетрясение
20:11 22.02.2026 (обновлено: 20:40 22.02.2026)
У побережья Малайзии зафиксировали землетрясение
У побережья Малайзии зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов Малайзии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.02.2026
2026
Сейсмограф
Сейсмограф
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов Малайзии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 16.57 по времени UTC (19.57 мск) в 62 километрах к западу от города Кудат на востоке страны с населением 32,3 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 620 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Позднее Центр предупреждения о цунами при метеорологической службе США сообщил, что, исходя из глубины, на которой залегал очаг землетрясения, цунами не ожидается.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
21 февраля, 02:11
 
