У побережья Малайзии зафиксировали землетрясение
У побережья Малайзии зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 22.02.2026
У побережья Малайзии зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов Малайзии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T20:11:00+03:00
2026-02-22T20:11:00+03:00
2026-02-22T20:40:00+03:00
малайзия
в мире
малайзия
малайзия, в мире
У побережья Малайзии зафиксировали землетрясение
У побережья Малайзии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1